Dapprima Principessa di Galles, duchessa di Edimburgo, duchessa di Cornovaglia, duchessa di Rothesay, contessa di Chester e baronessa di Renfrew, oggi Camilla Shand porta il titolo regina consorte del Regno Unito.

Shand, infatti, è la moglie di Carlo III di Inghilterra, colui che porterà la corona reale dopo la morte della Regina Elisabetta II, avvenuta l’8 settembre 2022.

Chi è Camilla Shand e che cosa sappiamo di lei? Scopriamolo insieme!

Camilla Shand: chi è la regina consorte del Regno Unito?

Camilla Shand è nata il 17 luglio 1947 (75 anni) al King’s College Hospital a Londra: il padre, Bruce Shand, era un ufficiale dell’esercito britannico poi divenuto commerciante di vini, mentre la madre, Rosalind Cubitt era figlia del barone Roland Calvert Cubitt. Camilla Shand aveva anche un fratello, Mark Roland Shand, deceduto però nel 2014, e ha ancora una sorella, Sonia Annabel Shand Eliott.

Shand ha avuto la sua prima educazione alla Dumbrells School, nel villaggio di Ditchling. Successivamente, dall’età di dieci anni, ha studiato alla Queen’s Gate School e poi, all’età di sedici anni, è andata all’estero, in Svizzera. Trascorre quindi l’adolescenza in collegio (com’era abitudine per tutte le giovani donne inglesi) e qui oltre a studiare, impara anche una disciplina molto dura. Dopo l’esperienza in Svizzera Shand si trasferisce in Francia dove studia Lingua e letteratura francese.

Tornerà poi in Inghilterra, con lo scopo di trovare marito.

Camilla Shand si è sposata la prima volta il 4 luglio 1973 con Andrew Parker Bowles, un ufficiale dell’esercito britannico. Dal matrimonio con Bowles sono nati due figli, Tom e Laura Parker Bowles. Nonostante l’effettivo matrimonio, è confermata la notizia secondo cui, sia lei, sia il Principe Carlo ora Re di Inghilterra, fossero presto divenuti amanti durante i loro rispettivi matrimoni. Date infatti le circostanze e i vari problemi di coppia, Camilla Shand e Andrew Parker Bowles divorziano il 3 marzo 1995.

Dopo un periodo di pausa durato qualche anno, Camilla Shand e Carlo III hanno ripreso a frequentarsi nel 1999 e il 10 febbraio 2005 si sono ufficialmente fidanzati prima e sposati il 9 aprile dello stesso anno a Windsor. Il fatto che il Principe Carlo andasse a sposare una donna divorziata poteva essere considerata una mossa controversa e ricca di “negatività”, ma grazie al consenso della Regina Elisabetta II, del Parlamento e della Chiesa di Inghilterra, il matrimonio fu reso possibile senza troppi ostacoli.

Camilla Shand, una volta sposato Carlo III ha ottenuto negli anni una serie di titoli importanti: dal 9 aprile 2005 è diventata Sua Altezza Reale la Duchessa di Cornovaglia, mentre in Scozia è divenuta Sua Altezza Reale Duchessa di Rothesay, Contessa di Carrick, Baronessa di Renfrew, Signora delle Isole e Principessa di Scozia.

È invece nell’aprile del 2021 che Camilla Shand ottiene il titolo di Sua Altezza Reale la Duchessa di Edimburgo; titolo che mantiene fino all’8 settembre 2022, quando viene proclamata Sua Maestà la Regina consorte del Regno Unito dalla Regina Elisabetta II. La sovrana, infatti, aveva dichiarato in un comunicato del 5 febbraio 2022 il “sincero desiderio” che Camilla fosse “conosciuta come Regina Consorte mentre continua il suo leale servizio” dopo l’ascesa al trono di Carlo III.

Una piccola curiosità su Camilla Shand

Camilla Shand è stata cresciuta e battezzata nella religione anglicana; nonostante sia stata sposata con Andrew Parker Bowles (cattolico) e i due figli siano stati cresciuti entrambi nella religione cattolica, Shand è rimasta sempre fedele alla Chiesa di Inghilterra, senza convertirsi al cattolicesimo. Se Camilla Shond si fosse decisa a convertirsi al cattolicesimo, probabilmente Carlo avrebbe perso la possibilità di salire al trono e con lui tutti i suoi discendenti. In realtà, però, l’esclusione per chi sposa un cattolico è stata eliminata nel 2015, dopo l’Accordo di Perth.

Ora è a fianco di Carlo III di Inghilterra, il nuovo Re.