Odio il Natale: trama e anticipazioni della serie tv

Odio il Natale è una serie romantica che sarà disponibile su Netflix a partire dal 7 dicembre, con Pilar Fogliati, volto noto di tante fiction. Una serie che fa parte della nuova programmazione natalizia.

Odio il Natale: la nuova serie di Netflix

La programmazione natalizia di Netflix si arricchisce con nuovi titoli davvero molto interessanti. Tra le commedie natalizie in arrivo, come ad esempio Falling for Christmas, c’è anche un titolo italiano, ovvero Odio il Natale. Si tratta di una serie romantica, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 7 dicembre. Pilar Fogliati, volto noto di tante fiction, come Un passo dal cielo, Cuori e del film Corro da te, interpreta la protagonista, Gianna.

Si parla di una ragazza in cerca dell’amore durante il periodo più delicato e critico dell’anno, ovvero quello dei giorni che precedono la cena di Natale in compagnia della propria famiglia. La serie tv è un adattamento italiano della serie norvegese Natale con uno sconosciuto di Per-Olav Sørensen. La versione italiana di questa romantica commedia divisa in puntate è stata firmata da Elena Bucaccio, Viola Rispoli e Silvia Leuzzi, per la regia dei CRIC, ovvero Davide Mardegan e Clemente De Muro.

Sarà sicuramente una serie apprezzata dal pubblico, soprattutto per questa atmosfera romantica e natalizia di cui un po’ tutti sentiamo il bisogno durante il mese di dicembre.

Odio il Natale: trama e cast

Siete pronti a tuffarvi nell’atmosfera natalizia? Dicembre è arrivato ed è il momento di tornare a credere nella magia. Sarà tutto più semplice grazie alla nuova programmazione natalizia di Netflix, che si adatterà perfettamente a tutti i gusti. Odio il Natale è una serie che parla di Gianna, che sembra essere l’unica al mondo che non ama il Natale. Non è tanto che non sopporta le luci, i regali e il presepe, ma più che altro sembra proprio che questa festa, da quando ha trent’anni, sembra avercela con lei. Per lei il Natale giudica, chiede e pretende, tanto da costringerla a fare il punto della situazione. Era convinta di essere a buon punto nella sua vita, con le sue tre amiche, il suo lavoro da infermiera che ama. Ma al Natale non interessa molto di lavoro e successo, preferisce pensare all’amore e alla famiglia. Gianna non ha ancora una famiglia tutta sua, per cui fa una promessa: arriverà alla cena della vigilia con un accompagnatore. Ha 24 giorni di tempo per scoprire chi sarà il fortunato, tra appuntamenti al buio, errori irrimediabili, notti di passioni e pianti isterici con le amiche. 24 ore intense per capire che non è il Natale a giudicarla, ma è lei stessa a farlo, e per comprendere che l’amore si può trovare ovunque, basta semplicemente aprire gli occhi.

Il cast della serie è formato da: