Odio il Natale, svelato il cast della nuova commedia di Netflix

È in arrivo su Netflix la nuova commedia in 6 episodi dal titolo Odio il Natale, produzione di Lux Vide e regia dei CRIC (Davide Mardegan e Clemente De Mauro). È la storia di una donna di nome Gianna che, di fronte all’arrivo delle festività natalizie, si sente in dovere di cercare in meno di venticinque giorni un fidanzato da portare a casa per il cenone.

La protagonista è interpretata da Pilar Fogliati, volto noto nelle fiction del cinema italiano. Ma scopriamo anche il resto del cast.

Attori e personaggi di Odio il Natale

Ripartiamo da Gianna o, per meglio dire, da Pilar. Attrice nella serie Un passo dal cielo e nel recente film Corro da te, interpreta una giovane donna single, che si sforza di cercare una persona da portare con sé a casa a Natale, per non deludere le aspettative della famiglia riguardo la sua vita sentimentale.

Accanto a Gianna, tre altre giovani donne: Beatrice Arnera, Cecila Bertozzi e Fiorenza Pieri, quest’ultima nel ruolo della sorella Margherita. I tanto temuti genitori di Gianna sono interpretati da Massimo Rigo e Sabrina Paravicini: nella serie sono Pietro e Marta. Troviamo poi, nel ruolo di personaggi vari di cui non ci è permesso sapere di più al momento – la serie uscirà su Netflix il prossimo 7 dicembre 2022 –, una serie di nomi più o meno noti: Alan Cappelli Goetz (Diego), Alessio Praticò (Mario), Gabriele Falsetta (Patrizio), Glen Blackhall (Umberto), Marco Rossetti (Carlo), Marcos Vinicius Piacentini (Thomas) e Simonetta Solder (nel ruolo di?).

Pilar Fogliati, chi è l’attrice protagonista?

Piemontese d’origine e romana d’adozione, Pilar Fogliati nasce nel 1992 come Maria del Pilar Fogliati. Famosa anche per aver interpretato, nel 2019, le parodie di diversi attori romani in un video che ha fatto il giro del web (e lo fa ancora), Pilar nasce con la recitazione nelle vene. Si avvicina al mondo dello spettacolo ancora giovanissima: a 16 anni si iscrive, su consiglio dei genitori, al primo corso di teatro amatoriale. Da lì, non è mai tornata indietro. Studia e si diploma presso l’Accademia di arte drammatica a Roma e avvia la sua carriera teatrale a soli 20 anni. Nel 2015 ha la fortuna di lavorare al fianco di Giulia Michelini, Andrea Sartoretti e Claudio Gioè nella miniserie diretta da Eros Puglielli Il bosco. L’anno successivo, è nel film Forever Young con Fabrizio Bentivoglio, Lillo, Luisa Ranieri, Sabrina Ferilli e Stefano Fresi. Dal 2017 è impegnata in Un passo dal cielo, dove lavora al fianco di Anna Dalton, Daniele Liotti, Giovanni Scifoni, Giusy Buscemi, Jenny De Nucci e Matteo Oscar Guggioli. Recentissimo il ruolo nella fiction Rai del 2021 Cuori, dove recita insieme a Carmine Buschini. Pilar sui social: social ma non troppo. Il suo account Instagram è seguito da 127mila utenti: sicuramente attenta all’immagine che lascia trasparire sulla vetrina digitale del terzo millennio, si limita per lo più a condividere esperienze legate al lavoro, dagli scatti sul set alle interviste rilasciate, lasciando intravedere qua e là sprazzi della sua vita quotidiana.