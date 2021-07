Occhiali da sole da donna: i trend dell’estate

In estate, sono diversi gli accessori che non possono assolutamente mancare e tra questi vi sono sicuramente gli occhiali da sole da donna di cui esistono tantissimi modelli approfittando di varie promozioni e sconti da non perdere. Vediamo quale scegliere e i modelli migliori da indossare.

Occhiali da sole da donna

Sono un accessorio imprescindibile per coloro che amano essere alla moda e ci tengono allo stile. Un accessorio che dona personalità e fascino. A prescindere che siano firmati o meno, gli occhiali da sole da donna non possono assolutamente mancare. La cosa importante è sceglierli in materiali resistenti e di ottima qualità.

Si consiglia di scegliere delle lenti che proteggano dai raggi del sole e offrano una buona visuale.

Scegliere il giusto paio di occhiali da sole da donna è importante sia perché danno un tocco in più allo stile, ma anche perché sono in grado di proteggere gli occhi dai raggi UVA che in estate sono ancora più forti.

Al momento della forma, bisogna valutare non solo i colori e la forma che si intonano con il look, ma anche la montatura e il tipo di lenti. Bisogna che siano all’ultima moda, ma anche utili dal momento che, soprattutto in estate, si passa molto tempo all’esposizione solare.

La lente è la parte più importante e ve ne sono di vari tipi: polarizzate, fotocromatiche e a specchio.

Per quanto riguarda la montatura, si consiglia di prestare particolare attenzione ai materiali. Alcuni modelli di occhiali da sole da donna sono in plastica, adatte per praticare il jogging, ma non hanno molta qualità. Vi sono poi modelli dalle montature acetate che sono flessibili e durano parecchio nel tempo. La montatura in metallo è una delle migliori, proprio perché resistente e durevole.

Occhiali da sole da donna: modelli

Durante la stagione estiva, non c’è miglior modo che esprimere la propria personalità, se non indossando degli occhiali da sole da donna. Il mercato si affolla di vari marchi che mostrano i migliori modelli e le ultime tendenze di occhiali da sole da donna tra quelli maggiormente in voga per essere trendy in qualsiasi occasione e momento.

Una tendenza degli occhiali da sole da donna di questa estate è il ritorno alle montature squadrate e oversize. Sono tantissimi i personaggi dello spettacolo come Kim Kardashian che indossano montature audaci ed extra da indossare e abbinare con l’accessorio giusto. I modelli di questo tipo sono disponibili in tantissimi colori e i must have sono le tonalità Pantone.

Si trovano anche montature e lenti nei colori classici come il nero e il tartarugato che sono un must di questo periodo. Un altro modello di tendenza degli occhiali da sole da donna è il cat eye che si arricchisce di nuovi dettagli e applicazioni. Le montature a farfalla dalle fantasie animalier e dai colori pastello dominano.

Ci sono poi gli occhiali da sole da donna a maschera, una montatura che è diventata famosa grazie a Jennifer Lopez. Si trovano sia in versione maxi che minimal e sono molto futuristici. Vi è poi un ritorno agli anni Settanta con montature squadrate e lenti di forma rotonda. Le montature tartarugate o le lenti di colore blu sono sicuramente il top di questa stagione estiva. Colpiscono anche gli occhiali dalle forme geometriche particolari, quali triangolari oppure esagonali.

Occhiali da sole da donna Amazon

Gli occhiali da sole da donna sono in tantissimi modelli e sul sito di Amazon è possibile approfittare di varie promozioni e offerte assolutamente da non perdere. Cliccando sulla foto si possono visualizzare una serie di informazioni. La classifica qui sotto propone i tre migliori modelli di questo accessorio accompagnati da una descrizione tra quelli più desiderati e voluti dagli utenti dell’e-commerce.

1)Polaroid occhiali da sole da donna

Un modello di occhiale da sole dalle lenti tonde e dalla montatura tartarugata, proprio come è di moda in questo periodo. Il frontale è in policarbonato avana marrone dal finish opaco. Un modello moderno con lenti polarizzate in triacetato. Le aste sono inpolicarbonato e le lenti in colore marrone. Disponibile nei colori nero e avana. Un prodotto di Amazon’s Choice.

2)Joopin occhiali da sole da donna polarizzati

Sono molto grandi di ispirazione vintage e proteggono dai raggi UV. Sono in colori vividi e brillanti che garantiscono una buona esperienza visiva. Sono lenti polarizzate che eliminano i riflessi e la luce diffusa. Riducono l’affaticamento e proteggono gli occhi dalla vista. Sono di ottima qualità grazie al materiale in metallo molto robusto e resistente. Hanno la cornice grande a forma di farfalla. In vendita con lo sconto del 35% e disponibili in una miriade di colori.

3)kimorn occhi di gatto

Sono occhiali da sole che mantengono gli occhi sani. Le cerniere sono in metallo rinforzate e molto resistenti. Si adattano a qualsiasi clima e condizione meteo. Adatti per qualsiasi attività: corsa, bici, sci, ecc. Si trovano nei colori nero, bianco, rosso + argento e rosso + nero. Il materiale è ottimo. Un prodotto di Amazon’s Choice.

