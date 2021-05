Cappelli estivi da donna: i trend

In vista dell’estate e del sole, è fondamentale proteggersi dalle alte temperature. Per farlo, i cappelli estivi sono sicuramente l’accessorio perfetto da indossare. Vediamo quali sono gli ultimi modelli e le offerte disponibili sul sito di Amazon.

Cappelli estivi

Proprio come in inverno si indossano i copricapi per proteggersi dal freddo, anche in estate bisogna indossare un cappello in modo da ripararsi dai raggi solari e dal caldo. Dal cappello con visiera passando per quello con tesa, sono diversi i modelli di cappelli estivi che è possibile indossare quando fa più caldo e le temperature sono torride. Inoltre, questo accessorio di moda completa l’outfit.

I cappelli estivi sono accessori di moda molto importanti che proteggono la testa dai raggi ultravioletti e dal surriscaldamento che, in casi estremi, può portare all’insolazione.

La falda larga o la visiera permettono di proteggere gli occhi dal sole e sono fonte di protezione anche per il cuoio capelluto e i capelli impedendo che si secchino e cadano.

Nel momento in cui si sceglie un cappello da indossare, bisogna anche prestare particolare attenzione ai materiali. Per i cappelli estivi si consiglia di optare per materiali e tessuti che siano naturali, in modo da fornire alla pelle, sia il giusto comfort termico, ma anche una buona traspirazione.

Inoltre, completano il look dando un tocco interessante e insolito.

I cappelli estivi in paglia o rafia sono perfetti in quanto sono sinonimo di vacanza ed è possibile abbinarli con top e pantaloncini per un perfetto look da spiaggia. I cappelli estivi con visiera si adattano benissimo a uno stile sportivo, magari con le intramontabili sneakers e una maglietta oppure un leggings per una passeggiata o corsa sulla spiaggia.

Cappelli estivi: trend

Sono accessori pratici e trendy che è bene scegliere in base al proprio stile e gusto. Se si è ancora indecise sul modello di cappello da acquistare, è possibile dare una occhiata alle ultime tendenze e riviste di moda in modo da capire cosa propongono gli stilisti e quali sono i modelli maggiormente in voga da indossare nella prossima stagione per sfoggiarli al mare oppure in città.

Il bucket hat, ovvero il cappello da pescatore, continua a essere uno dei modelli di cappelli estivi maggiormente apprezzato e indossato anche dalle influencer e fashion addicted. Inoltre, sono molto facili da portare dal momento che si adattano sia a un look sportivo che elegante. La cosa importante è sceglierli molto colorati e con varie stampe o fantasie in modo da abbinarli a diversi look.

Per quanto riguarda la stagione calda, gli stilisti hanno pensato a dei cappellini davvero particolari ed eccentrici. Uno dei must è sicuramente il cappello all’uncinetto, molto colorato ed estivo, facile da indossare e di tendenza, proprio come il cappello da pescatore. I brand emergenti, come Marco Rambaldi, hanno portato in passerella dei cappelli estivi all’uncinetto realizzato in diversi colori e che dona un tocco vintage.

Tra i cappelli estivi di tendenza, quello in paglia è sicuramente un grande classico: perfetto da indossare in vacanza e nelle versioni più compatte in stile panama, va benissimo anche per un outfit cittadino. Il floppy hat è un altro modello di cappello che assomiglia a quello da pescatore, ma presenta una tesa molto larga che ricade morbido sulla testa coprendo in modo parziale il viso.

Cappelli estivi Amazon

Per proteggersi dai raggi forti del sole, i cappelli estivi sono un must e il sito di Amazon li propone in tantissimi modelli approfittando di prezzi al ribasso e sconti di cui approfittare. Se si clicca sulle foto, è possibile trovare delle informazioni al riguardo. La classifica qui sotto presenta i tre migliori modelli di cappelli estivi accompagnati da una breve descrizione tra quelli maggiormente apprezzati dai consumatori di questo e-commerce.

1)Gikpal cappello da sole

Un cappello da sole realizzato in cotone con ricami raffinati e disponibile nel colore beige in modo d’abbinarlo a diversi outfit. Un modello pieghevole da riporre in valigia. Un modello moderno e molto elegante. Un classico cappello alla pescatora, comodo e traspirante. Molto leggero, antivento e resistente. Ha una ampia tesa che permette di proteggere dal sole. Ha un tessuto ottimo e una buona vestibilità. In vendita con il 7% di sconto.

2)Siggi estate donna cappello da sole

Un cappello a tesa larga in cotone, elastico e traspirante. Adatto sia per la stagione primaverile che estiva. Protegge il viso, gli occhi e il collo da sole. Si può indossare in vacanza, ma anche in occasione di escursioni o safari. Un copricapo alla moda, leggero e pieghevole da riporre in borsa o anche in tasca. Disponibile nei colori cachi, blu navy, beige e nero. Un modello Amazon’s Choice.

3)Gikpal cappello di paglia donna

Il marchio propone anche un cappello in paglia a tesa larga con fiocco nero. Un modello molto elegante e alla moda. Realizzato in paglia di carta naturale e poliestere. Molto morbido, leggero e traspirante. Si adatta molto bene sia in spiaggia, ma anche per una festa in giardino. Ha una ampia tesa sul davanti in modo da proteggere dai raggi del sole. Disponibile nei colori giallo, bianco, color crema e color riso. In vendita con lo sconto del 7%.

Insieme ai cappelli estivi, ecco i migliori occhiali da sole di tendenza.