Occhiali da sole femminili: i trend del 2021

Gli occhiali da sole non sono soltanto un oggetto di protezione per gli occhi, ma anche un accessorio alla moda che molte ragazze abbinano al look. Ecco una guida sui migliori modelli da scegliere e le offerte che si trovano in commercio.

Occhiali da sole

Durante la stagione estiva o per proteggersi dall’esposizione ai raggi solari, gli occhiali da sole sono diventati un vero e proprio must al punto da indossarli in ogni occasione quando si è all’aria aperta. Proteggere gli occhi è importante per la salute della vista, non solo in estate, ma per tutto l’anno.

In base alle proprie esigenze, è possibile scegliere tra diversi tipi: dalle lenti colorate, a tinta unita, polarizzate, specchiate, fotocromatiche, ecc.

Per chi sta cercando un paio di occhiali da sole che sia adatto da indossare durante la stagione estiva, è molto importante che le lenti non siano eccessivamente scure e dotate di filtri protettivi in modo da proteggere dai raggi ultravioletti.

L’estetica è sicuramente importante, ma non è l’unico punto da valutare al momento della scelta degli occhiali da sole più adatti. Prima di scegliere il modello adatto è importante anche pensare alle varie attività che si svolgono e allo stile di vita in modo da adattarli alle varie situazioni.

Inoltre, sono tantissime coloro che decidono di scegliere il modello di occhiali da sole anche in base al proprio look e abbigliamento in modo da adattarlo a seconda dell’occasione e dell’oufit che si indossa. Si possono anche scegliere in base alla forma del viso: quadrato vanno bene forme classiche o arrotondate. Nel caso di un viso rotondo, si adattano le montature a cerchio aperto.

Occhiali da sole: modelli

Per chi ancora non sa quale modello di occhiali da sole indossare per l’estate, sono diverse le tipologie che si trovano in commercio. Si consiglia di dare una occhiata alle riviste di moda in modo da capire quale tipologia possa andare maggiormente e comprare per sfoggiarli in spiaggia.

Tra i modelli di occhiali da sole di tendenza sfoggiano quelli a visiera che coprono e proteggono. La moda presenta questo accessorio in vari modi e stili: da quelli classici ad altri maggiormente futuristici con lenti molto grandi e ampie.

L’occhiale nero minimale ha sempre il suo fascino ed è presente anche questa estate in una veste rinnovata. Un occhiale da sole che si presenta con una montatura molto sottile e leggera abbinata a orecchini importanti molto grandi e vistosi per un look elegante e alla moda.

Per chi ama sperimentare, gli stilisti hanno puntato su occhiali da sole con geometrie, tagli inediti e dalle nuove forme per un design unico, originale e anche molto riconoscibile. Ci sono poi modelli bold, pop and toy dalle montature spesse e arrotondate. Chi ha nostalgia degli anni 70, ritornano gli occhiali dalle lenti gialle e montatura a forma di goccia e che si presentano con nuove proposte in linea con i tempi, ma con uno sguardo al passato.

Occhiali da sole Amazon

Per chi vuole risparmiare e approfittare di offerte e promozioni imperdibili, il sito di Amazon è sicuramente perfetto per i migliori acquisti e modelli di occhiali da sole. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcune informazioni al riguardo. Qui sotto è possibile trovare una classifica con i tre migliori modelli di occhiali da sole tra quelli maggiormente apprezzati e desiderati dalle utenti del noto e-commerce.

1)Greentreen occhiali da sole

Sono un modello di occhiali da sole dalle lenti polarizzate che sono adatti sia per l’uomo che la donna. Sono realizzati in materiali di qualità, molto leggeri e comodi e adatti da indossare in ogni momento con le aste in legno. Hanno un rivestimento protettivo che prevengono i raggi UVA e UVB. Proteggono perfettamente gli occhi e la vista rimane nitida. Si trovano in tantissimi colori: verde, blu, viola, arancio. In vendita con lo sconto del 15%.

2)Long Keeper occhiali da sole

Un modello dallo stile retrò dalle lenti di forma rettangolare che bloccano i raggi UVA e UVB proteggendo gli occhi. Hanno un design vintage con una montatura spessa, ma delicata. I materiali sono di ottima qualità, ecologici e rispettosi della pelle. Hanno un telaio molto leggero e vanno bene per qualsiasi occasione. Disponibili in tantissimi colori. In vendita con il 6% di sconto. Un prodotto di Amazon’s Choice.

3)Ray-Ban occhiali da sole donna

Un modello e un marchio da sempre sinonimo di garanzia e qualità. Sono occhiali da donna alla moda con struttura sia in metallo che plastica. Le lenti sono sfumate di colore marrone. Sono occhiali dalle lenti rotonde e montatura oversize. Il ponte morbido dà un tocco in più al modello. Si trovano nei colori marrone, nero, blu e rosso. Sono in promozione con lo sconto del 4%. Un prodotto Amazon’s Choice.

