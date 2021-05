Norma Williams ha un segreto sulla giovinezza da svelare. Lei è un’ex nuotatrice della Nuova Zelanda e noi la conosciamo per un motivo molto semplice che lascia sempre di stucco: nonostante i suoi 70 anni, ne dimostra 30. Vive in Italia e ha deciso di raccontare il segreto per un simile traguardo.

Prima di tutto, lo sport: sette giorni su sette!

Norma Williams svela il segreto sulla giovinezza

Norma Williams è un’ex nuotatrice della Nuova Zelanda ma vive stabilmente in Italia, in Umbria. La sua popolarità è cresciuta col diffondersi di sue foto che la ritraggono in forma smagliante. Sembra proprio abbia 30 anni nonostante porti benissimo i suoi 70. Qual è il segreto di Norma Williams?

Prima di tutto ammette di essere fortunata per natura grazie ad un’esile costituzione ed un un fisico longilineo da sempre. Inoltre, sottolinea che per essere una bella donna non è necessario identificarsi con le sue caratteristiche fisiche. Dunque non per forza alta e magra, anche curvy ma sempre in forma. Come? Spiega che il segreto principale in realtà è una delle cose più predicate di sempre: fare sport.

Da quando ha 20 anni, Norma pratica sport tutti i giorni.

Un suo trucchetto è quello di cambiare sport ogni tot di tempo proprio per smorzare l’abitudine, ma anche per essere sempre dinamica. Nel corso della sua giornata pratica sport sin dalla mattina salire e scendere scale, camminata veloce, corse, tapis roulant a più non posso. Tuttavia, lo sport se non combinato ad un’alimentazione sana e leggera non porterebbe ai risultati raggiunti da Norma.

Cosa mangia Norma Williams?

Proprio l’alimentazione è fondamentale. Di cosa si nutre Norma? Intanto intervalla i suoi esercizi mattutini a molta frutta. La sua colazione consiste in cappuccino e croissant al miele. Mangia banane, arance e altra frutta di stagione in mattinata. Salta il pranzo, ma prepara una cena ricca e proteica. Solitamente per il pasto serale consuma petto di pollo con contorni vari (carote, broccoli, fagiolini, funghi il tutto condito con olio di oliva, pezzetti di noci e lamponi). Ma a volte opta anche per la pasta.

Al termine della cena non si priva di un dolce o comunque consuma sempre un pò di frutta, magari secca. Fra i dopo cena che più consuma vi sono: un pasticcino, un mix di frutta secca, biscotti di riso ricoperti di cioccolato, uno yogurt greco con miele e noci. Il tocca sana serale della Williams è un bicchiere di buon vino rosso che però non si concede mai prima delle 19.

