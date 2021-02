I benefici di una sana camminata sono ormai noti. Un’oretta al giorno può aiutare a sgombrare la mente, scaricando lo stress accumulato. Essendo poi soprattutto un esercizio fisico, seppur con poco sforzo, aiuta anche a mantenersi in forma. Se già avete l’abitudine di dedicare alla camminata un momento della vostra giornata, potete pensare di spezzare la routine con il livello successivo, ovvero il nordic walking.

Non lasciatevi ingannare dal nome, questo tipo di camminata si può praticare ovunque, anche in città. Ma scopriamola nel dettaglio.

Cos’è il nordic walking

Nordic walking, traducibile in italiano come “camminata nordica”, a dispetto del nome, non si tratta di una disciplina sportiva praticabile solo in determinate condizioni e territori, come la montagna per esempio, ma si può fare anche al mare o in città. L’unica cosa di cui avrete bisogno saranno due bastoni da trekking.

La nordic walking infatti deriva dall’allenamento dedicato allo sci di fondo.

Se con la semplice camminata si hanno risultati a livello psico-fisico, tra perdita di peso, tonicità della parte inferiore del corpo e rilassamento della mente, con il nordic walking si andrà ad allenare anche la parte superiore, migliorando anche la coordinazione. L’utilizzo dei bastoncini, aiuterà anche a svolgere movimenti corretti, di modo che vengano coinvolti tutti muscoli della parte superiore ed inferiore del corpo.

A chi è adatto e i benefici

Il nordic walking è adatto a tutti, nessuno escluso, perché non pesa sulle articolazioni e perché sarete voi a decidere i tempi di camminata e la velocità che più vi aggrada. È quindi lo sport ideale per chi vuole riprendere a fare attività fisica dopo un periodo di fermo, a chi vuole invece iniziare senza diventare per forza un atleta e a prescindere dall’età. La possibilità di regolare durata ed intensità lo rende particolarmente adatto a chi è in forte sovrappeso o a chi passa ore davanti al pc, per migliorare la postura ed alleviare per esempio, i dolori della cervicale.

L’attrezzatura per il nordic walking

Per poter praticare il nordic walking sono necessari dei bastoncini da trekking, facilmente reperibili su Internet o in qualsiasi negozio dedicato agli articoli sportivi. Generalmente sono caratterizzati da una struttura in alluminio e terminano con una punta intercambiabile a seconda del terreno su cui andremo a praticare la disciplina. Sono anche provvisti di una comoda impugnatura e dei lacci, per impedire ai bastoncini di scivolare. Alcuni modelli sono anche pieghevoli, caratteristica che li rende trasportabili davvero ovunque, per poterne usufruire all’occorrenza. Per quanto riguarda l’altezza è regolabile, ma è meglio rivolgersi ad un esperto per trovare il bastoncino più adatto alle nostre caratteristiche.