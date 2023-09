Alcune indiscrezioni parlano di forti tensioni tra Kate Middleton e la Regina Camilla. Che cosa è successo? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

“Non sono Diana”: perché tutti parlano di Kate Middleton e della Regina Camilla?

Da diverso tempo sembrano esserci tensioni a Buckingham Palace tra la Regina Camilla e Kate Middleton. Fonti molto vicine alla famiglia reale parlano appunto dei difficili rapporti tra la moglie di Re Carlo III e la futura Regina. I disaccordi sarebbero nati subito dopo l’incoronazione di Carlo, avvenuta il maggio scorso, e secondo le indiscrezioni il rapporto tra le due donne sarebbe molto compromesso. Kate Middleton non si sarebbe inginocchiata al passaggio della Regina il giorno dell’incoronazione di Carlo. Tom Bower, esperto reale, aveva rivelato quale secondo lui era il motivo di questo mancato gesto di Kate: “Kate è furiosa con la Regina per ciò che è successo. Lei ha portato più di venti Parker Bowels nell’Abbazia, mentre c’erano solo quattro Middleton. Quindi lì dentro non solo Harry era arrabbiato, ma anche Kate e William. Inoltre al fratello e alla sorella di Kate non è stato permesso di portare i loro partner. E, se notate, durante il concerto William non ha fatto alcun riferimento alla Regina. C’è tensione e me l’hanno confermato”. Dopo quel fatto i rapporti tra le due sono ulteriormente peggiorati, tanto che Kate Middleton avrebbe anche, durante uno sfogo, tirato in ballo Lady D: “io non sono Diana, e non si libererà di me“.

Kate Middleton e la Regina Camilla: i motivi per cui non vanno d’accordo

Come abbiamo appena detto, a Buckingham Palace ultimamente non si respira un aria molto tranquilla, in quanto tra la moglie dell’erede al trono, il principe William, e la Regina Camilla le cose non vanno per niente bene. Il tutto sarebbe iniziato come abbiamo detto durante l’incoronazione di Re Carlo III, ma secondo alcune fonti i dissapori c’erano già prima. La Regina Camilla infatti sarebbe sempre stata gelosa di Kate, perché considerata la preferita dalla compianta Regina Elisabetta II e anche perché è la più esposta a livello mediatico. Pare che la Regina avrebbe anche fatto delle richieste fastidiose ai genitori di Kate, in pratica, siccome non di sangue nobile, Camilla voleva che utilizzassero l’ingresso della servitù per entrare a Kensington Palace. Ma non è finita qui, la Sovrana avrebbe anche costretto più volte Kate a inchinarsi e, secondo una fonte da palazzo, “la sovrana non riesce a smettere di gongolare ed è determinata a rendere la vita di Kate un incubo”. Un’altra richiesta da parte della Regina Camilla che non è piaciuta a William e Kate, è che voleva che i suoi figli, Laura e Tom, ricevessero il cavalierato e altri onori, come si conviene ai discendenti della sovrana britannica. Kate e William si sono opposti, ma al momento sanno di non avere molta voce in capitolo. Insomma, la situazione a Buckingham Palace è questa e non è appunto delle migliori, quello che sembra certo è che Kate non avrà il supporto di Camilla ma sicuramente ha quello di William.