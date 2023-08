Qual è il piatto preferito da Kate Middleton in estate? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Il piatto preferito da Kate Middleton in estate

Kate Middleton, oltre a essere regina di stile, è anche molto appassionata di cucina, tanto che spesso rinuncia agli chef reali per cucinare in prima persona deliziosi manicaretti per lei e la sua famiglia. La Principessa del Galles ha inoltre partecipato spesso a programmi culinari della televisione inglese, dandosi da fare tra fornelli e vari ingredienti. Ma, qual è il suo piatto preferito in questa stagione estiva? È stato un tabloid inglese a rivelarlo di recente: il piatto preferito di Kate Middleton in estate è un’insalata “alternativa” a base di anguria, alla quale la Principessa del Galles aggiunge altri deliziosi ingredienti per renderla ancora più appetitosa, equilibrata e sana. Inoltre tutti gli ingredienti freschi devono essere di origine biologia e, sempre secondo quando rivelato dai media inglesi, la moglie dell’erede al trono, il Principe William, mangerebbe solamente alimenti a km 0, cercando di trasmettere questa buona e sana abitudine anche ai tre figli, ovvero George, Charlotte e Louis. Ma, come fare per preparare l’insalata preferita da Kate Middleton? Scopriamolo insieme, passo dopo passo.

Il piatto preferito di Kate Middleton in estate: la ricetta è facilissima

Come abbiamo detto in precedenza il piatto preferito da Kate Middleton durante la stagione estiva è un’insalata particolare a base di anguria, ottima per un pasto sano ed equilibrato. In diverse occasioni Kate ha parlato del fatto che la sua alimentazione si prettamente di origine vegetale e di quanto ami mangiare l’avocado, alimento ricco di collagene che aiuta a prevenire l’invecchiamento cellulare della pelle.

Leggendo questo articolo vi è venuta voglia di assaggiare anche voi questa insalata particolare che piace tanto alla Principessa del Galles? Bene, vediamo insieme come preparare questa insalata a base di anguria. Per prima cosa vediamo quali sono gli ingredienti che ci occorrono:

Mezza anguria fresca

Avocado

Mezzo cetriolo

Mezzo limone

Salsa tahini (due cucchiaini)

(due cucchiaini) Mostarda di Diogione (un cucchiaio)

(un cucchiaio) Sciroppo d’acero (un cucchiaino)

Una volta che abbiamo preparato tutti gli ingredienti che ci occorrono per preparare l’insalata preferita da Kate Middleton, possiamo iniziare a preparare questo piatto così particolare:

Tagliare l’anguria a cubetti: per prima cosa tagliamo la nostra mezza anguria fresca a cubetti, facendo attenzione a togliere tutti i semi.

Tagliare l’avocado a fette: dopo l’anguria possiamo passare a tagliare il nostro avocado a fette.

Tagliare il cetriolo a fette: infine tagliare il mezzo cetriolo a fette, togliendo anche tutti i semini.

Una volta tagliati questi tre ingredienti, vanno messi tutti insieme all’interno di una insalatiera.

In un’altra ciotola bisogna mescolare insieme due cucchiai di acqua bollente con la salsa tahini, il succo del mezzo limone, la mostarda e lo sciroppo d’acero. Una volta che la salsa è omogenea è possibile versarla sopra la frutta tagliata e, volendo, si può aggiungere l’aceto balsamico e qualche foglia di menta.

La vostra insalata “alternativa” a base di anguria tanto amata da Kate Middleton è pronta per essere gustata, con il suo gusto agro-dolce tutto da provare!