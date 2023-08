Scopriamo insieme tutti i piatti preferiti di Chiara Ferragni, dalla pizza agli hamburger. Un viaggio nella dieta e nell’alimentazione scelta dalla regina delle influencer.

Non solo pizza e hamburger: tutti i piatti preferiti da Chiara Ferragni

Nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto modo di conoscere Chiara Ferragni nella sua vita quotidiana, non solo come donna in carriera, ma anche come mamma, donna e amante del buon cibo. Sono tanti i suoi piatti preferiti, ma il primo in assoluto è la pizza. Chiara Ferragni è una vera appassionata della buona cucina e, oltre a destreggiarsi tra varie ricette, ama sempre assaporare vari alimenti, condividendo spesso i piatti con i suoi follower. Secondo quanto trapelato dal suo profilo Instagram, il suo cibo preferito in assoluto è la pizza. In vari scatti la regina dei social è in compagnia di una pizza margherita. Al secondo posto tra i suoi cibi preferiti, troviamo cibo da fast food, ovvero l’hamburger, con contorno di patatine fritte e una porzione di insalata mista. Nonostante sia una grande appassionata di sperimentazioni, sia nel mondo fashion che in quello del food, e nonostante abbia sempre viaggiato tanto per lavoro e assaggiato cibi stranieri, il suo cuore batte sempre per le specialità italiane, dalla pastasciutta ai panzerotti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Subito dopo la pizza, Chiara Ferragni impazzisce per gli hamburger, come dimostra spesso sui social, quando si mostra mentre addenta un panino imbottito di carne e formaggio. Tra i cibi che di solito vengono classificati come junk food, ci sono anche le patatine fritte. Non sono il massimo per una dieta sana ed equilibrata, ma Chiara Ferragni le adora. Solitamente le accompagna ad un piatto di insalata mista, per bilanciare la dieta. Tra le passioni gastronomiche di Chiara Ferragni troviamo anche gli spaghetti, siano essi al pomodoro, allo scoglio, al pesto, cacio e pepe e altri gusti. Ogni volta che la Ferragni è in viaggio mostra ciò che mangia, ma il suo amore per i piatti italiani è davvero indiscusso.

I piatti preferiti da Chiara Ferragni: frutta, dolci e gelato

Chiara Ferragni è anche molto golosa di dessert. Sembra apprezzare molto torte, creme, dolci al cucchiaio e altri prodotti di pasticceria. Quando si concede un piatto ricco di zuccheri raffinati, aggiunge sempre una porzione di frutta fresca di stagione, per bilanciare la dieta. Cerca sempre di associare i dolci alla frutta, creando anche gusti decisamente più buoni e gustosi per le sue parentesi dolci. L’influencer adora concludere i pasti con un dessert che tutti amano, ovvero il gelato. I suoi gusti preferiti sembrano essere le creme, come la vaniglia, la mandorla e la stracciatella. Il gelato spesso diventa utile per la digestione se viene mangiato subito dopo l’ultima portata del pranzo o della cena. Per cui è sicuramente una scelta molto appropriata, senza mai dimenticare che bisogna sempre seguire un’alimentazione bilanciata e sana.