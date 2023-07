Chiara Ferragni è in vacanza in Sicilia senza il marito Fedez. Come mai? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Chiara Ferragni, vacanza in Sicilia senza Fedez: dov’è il rapper?

Vacanze separate per il momento tra l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni e il marito Fedez. Chiara, dopo aver partecipato a una visione privata del film “Barbie“, uscito pochi giorni fa in tutte le sale, con tanto di look a tema, si trova infatti in Sicilia insieme agli amici di sempre per un tour delle isole Eolie a bordo di un catamarano. Sono partiti da Capo Orlando per andare alla scoperta delle sette isole dell’arcipelago, tra spiagge vulcaniche, borghi pittoreschi e mare cristallino. Senza dimenticare tutte le prelibatezze enogastronomiche delle varie isole. Sul suo profilo Instagram ufficiale, Chiara Ferragni continua a postare stories della sua vacanza in Sicilia, per rendere tutti i suoi follower partecipi di quello che sta vivendo e delle meraviglie delle isole Eolie. Un pò di relax quindi per l’imprenditrice e influencer, dopo un periodo fitto di impegni lavorativi. In molti però si sono chiesti, dov’è Fedez? Il rapper e marito di Chiara Ferragni si trova in Sardegna insieme ai figli, Leone e Vittoria, nella loro casa. Fedez si trova in Sardegna per la promozione estiva della sua nuova bibita, Boem, creata con il rapper Lazza. Fedez, che era stato assente per un breve periodo dai social, è tornato a pubblicare stories sul suo profilo ufficiale di Instagram, per mostrare a tutti la sua vacanza con i figli.

Fedez, vacanza in Sardegna con i figli

Mentre Chiara Ferragni è in vacanza con gli amici in Sicilia, Fedez si trova in Sardegna con i figli. Su Instagram il rapper ha postato dei video molto divertenti, dove si vedevano Leone, vestito da Spiderman, e Vittoria, vestita invece da Elsa di “Frozen“. In Sardegna però Fedez non è solamente con i suoi bambini, ma con loro c’è anche il suo nuovo compagno di “Mucchio Selvaggio“, Davide Marra, insieme alla fidanzata, la modella di OnlyFans Alex Mucci. L’alta sera sono stati immortalati in una storia di Fedez mentre giocavano a Taboo, ma alcuni fan si sono preoccupati poiché Fedez è sembrato più magro del solito e in molti quindi si sono chiesti come stesse. Nei video il marito di Chiara Ferragni sembra comunque allegro e rilassato, ma ogni volta che si prende qualche pausa dai social i fan si preoccupano, visto quello che ha dovuto passare lo scorso anno. Un altro dettaglio non è passato inosservato agli occhi più attenti, mentre giocavano a Taboo, oltre a Davide Marra e alla fidanzata c’era anche un’altra ragazza, di cui però non si sa nulla, si è visto solamente lo smalto azzurro sulle unghie in gel acrilico e si è sentita la sua voce mentre cercava di far indovinare ad Alex Mucci il nome a Taboo. Chi è questa misteriosa ragazza? I fan sono molto curiosi, ma non c’è motivo di preoccuparsi, l’amore tra Chiara Ferragni e Fedez sembra molto solido, dopo tutte le sfide che i due hanno superato insieme.