Nicole Daza, 29 anni, è nata in Ecuador e oggi vive a Roma con la famiglia: appassionata di moda, di sport e tatuaggi, è influencer e fashion blogger

Nicole Daza ha detto sì all’uomo della sua vita: sabato 17 settembre 2022 lei e il campione olimpico Marcell Jacobs hanno convolato a nozze realizzando il loro sogno più grande.

Modella e influencer, Nicole Daza è nota soprattutto per essere la compagna (ora moglie) di Jacobs, ma che cosa sappiamo di lei, della sua vita e del suo lavoro? Andiamo a scoprirlo insieme!

Chi è Nicole Daza?

Nicole Daza è nata in Ecuador il 17 settembre 1993 sotto il segno della Vergine e attualmente ha 29 anni. L’Ecuador è il suo paese di nascita, ma in realtà Nicole Daza è cresciuta a Novi Ligure e ora vive a Roma con l’attuale marito e i figli.

Della sua infanzia e adolescenza non si hanno particolari informazioni; sappiamo che è molto legata ai genitori e ha due sorelle, Francesca e Patricia.

Nicole Daza è sempre stata una ragazza appassionata di moda e stando a quanto dichiarato da lei e dai suoi social, sappiamo che prima di conoscere Marcell Jacobs ha lavorato per diversi anni in un outlet di moda, più precisamente l’Outlet di Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria.

Dopo avere conosciuto l’attuale marito, la sua vita è decisamente cambiata: attualmente Nicole Daza lavora sia come blogger e influencer, sia come modella.

Ha infatti partecipato a diversi eventi fashion e continua tuttora a creare contenuti in cui sponsorizza outfit di moda taggando i vari brand di lusso con cui collabora. Non a caso, infatti, il suo account Instagram conta più di 88 mila follower e pubblica quotidianamente contenuti, alternando momenti di vita privata a foto che la ritraggono in posa con outfit pazzeschi.

Tra le altre sue passioni, i tatuaggi e lo sport: Nicole Daza conta infatti tantissimi tattoos in tutto il corpo e tra quelli più in vista c’è sicuramente il tattoo che ha sul collo. Ama lo sport e a dimostrare tale passione ovviamente c’è il fisico scolpito che non passa inosservato.

Nicole Daza e Marcell Jacobs: amore a prima vista

La storia d’amore tra Nicole Daza e Marcell Jacobs comincia nel 2018; i due si sarebbero incontrati per la prima volta in un locale della città di Milano e, come nei migliori film, sarebbe scattato il cosiddetto colpo di fulmine.

Da quell’anno la coppia non si è più separata ma anzi, si è legata sempre di più. Basti pensare che dal loro amore sono nati due figli: Anthony, nato nel 2019 e Meghan, la piccola di casa, nata nel 2020. Jacobs, in realtà, era già papà di un altro figlio, Jeremy, nato da una relazione precedente quando lui aveva solamente 19 anni. Attualmente la famiglia vive a Roma, in zona Stadio Olimpico.

Un amore con la “A” maiuscola, un amore travolgente e un rispetto reciproco sensazionale. Per dare ancora più forza a questo amore e al senso di famiglia che li lega, Nicole Daza e Marcell Jacobs hanno deciso di sposarsi e così sabato 17 settembre 2022 sono giunti all’altare e si sono promessi amore eterno. Lei, bellissima in un abito a sirena di pizzo con lungo velo e coda di tulle; lui, elegantissimo con uno smoking nero e papillon: viva l’amore!