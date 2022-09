Dopo il matrimonio fiabesco tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta è stata coronata in queste ultime ore un’altra bellissima storia d’amore. Il campione olimpico Marcell Jacobs ha detto “sì” alla compagna Nicole Daza. La coppia ha già due figli: Antony nato nel 2019 e la piccola Megan nel 2020.

Presente al fianco dell’atleta anche il piccolo Jeremy di 11 anni e nato quando aveva solo 19 anni in una precedente relazione. La cerimonia è stata celebrata nella meravigliosa cornice della Torre San Marco a Gardone Riviera.

Marcell Jacobs sposa Nicole a Gardone Riviera

Al lieto evento hanno preso parte circa 170 invitati. Tra questi si segnala la presenza della “Divina” Federica Pellegrini e del suo fresco sposo, Gianmarco Tamberi anche lui unito in matrimonio da pochissimo con Chiara Bontempi, Paolo Camossi, allenatore del velocista e non ultimo il presidente del CONI Malagò.

Assente, come è noto il padre, un dolore questo che non è mai stato lenito del tutto.

I vestiti e la romantica dedica

La coppia, come c’era da aspettarselo è apparsa davvero elegantissima. Lui vestiva uno smoking scuro, camicia bianca e papillon rigorosamente coordinato. Nicole era avvolta da un velo lunghissimo trasparente e da un meraviglioso abito a sirena decorato con dettagli in pizzo.

I suoi capelli sono stati inoltre raccolti in un morbido chignon. Per Jacobs infine non mancavano gli occhiali da sole. Ora ad attenderli ci sarà una romantica luna di miele che gli sposini trascorreranno tra Bali e Maldive a partire dal 24 settembre.

Da ricordare infine che il matrimonio si è svolto a ridosso di un’altra ricorrenza particolarmente importante vale a dire il compleanno di Nicole: “Tanti auguri alla parte migliore di me e tra poco coroniamo il nostro sogno”, è quanto ha scritto Jacobs in una storia su Instagram.