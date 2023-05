La quinta stagione di New Amsterdam sta per arrivare su Canale 5, per la gioia dei fan. Scopriamo la data di uscita.

La quinta stagione di New Amsterdam sta per arrivare su Canale 5, per la gioia dei fan. Il suo debutto negli Stati Uniti è stato il 20 settembre 2022. Scopriamo insieme quando esce in Italia.

New Amsterdam 5 stagione: quando esce?



L’annuncio del rinnovo di New Amsterdam per la quinta stagione è stato dato il 14 marzo 2022. Si tratta dell’ultimo capitolo di questa serie tv medical che è stata particolarmente amata e apprezzata dal pubblico. In realtà questo rinnovo ha avuto un annuncio precedente, perché l’11 gennaio 2020 sono state rinnovate sia la terza che la quarta e la quinta stagione. La quinta stagione di New Amsterdam è stata trasmessa dal 20 settembre 2022 al 17 gennaio 2023 negli Stati Uniti, più precisamente ogni martedì sera sulla NBC. È stato ancora una volta confermato che in Italia sarà Canale 5 a trasmettere le puntate di New Amsterdam. La rete trasmetterà questo ciclo finale di episodi durante l’estate 2023. La serie tv andrà in onda a partire da 7 giugno, su Canale 5, ogni mercoledì. La quinta stagione andrà in onda con tre episodi a settimana. Per tutti coloro che vorranno vederla in streaming potranno seguire le puntate su Mediaset Infinity. Dopo la sua conclusione sembra che il mercoledì sera di Canale 5 rimarrà dedicato alle serie tv internazionali, che stanno ottenendo un grande successo. New Amsterdam è stata una serie tv medical davvero molto apprezzata, che ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso, con tanti colpi di scena e una trama particolarmente intricata.

New Amsterdam 5 stagione: le anticipazioni e il cast



New Amsterdam, ambientata tra i corridoi del più antico ospedale pubblico degli Stati Uniti, segue le imprese, la fatica e gli sforzi del dottor Max Goodwin, un dirigente medico determinato a ribaltare il sistema sanitario per riuscire a difendere e proteggere i più deboli. Nel farlo, però, si metterà contro una serie di colleghi che lo vedono come un vero e proprio nemico da sconfiggere per proteggere la loro posizione. Alla fine della quarta stagione il dottor Goodwin si ritrova a fare i conti con i suoi fallimenti e con il suo più grande desiderio che, inspiegabilmente, va in fumo. Nella quinta stagione ritroveremo questo protagonista così amato e lo seguiremo ancora una volta nelle sue avventure all’interno dell’ospedale. Tutti i suoi sforzi continueranno e lui non esiterà a mettersi in gioco in diverse occasioni. Non mancheranno i colpi di scena che piacciono tanto al pubblico e che hanno sempre coinvolto i telespettatori. Il cast principale della serie tv è capitanato da Ryan Eggold, che interpreta il protagonista, ma sono presenti anche Janet Montgomery, Jocko Sims e Tyler Sabine. Insieme a loro ci sono diversi attori e attrici ricorrenti, come Michelle Forbes, che interpreta la dottoressa Veronica Fuentes, e l’attrice Sandra Mae Frank, la dottoressa Elizabeth Wilder. L’appuntamento con la quinta attesissima stagione di New Amsterdam è per il 7 giugno 2023, su Canale 5.