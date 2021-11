Sicuramente sarà capitato a tutti almeno una volta, facendo zapping in tv, di trovare un episodio di un medical drama. Si tratta di quelle serie tv ambientate all’interno di ospedali e cliniche che seguono la vita e il lavoro quotidiano di medici, infermieri e a volte anche pazienti.

La più famosa e longeva di tutte è Grey’s Anatomy, ma ormai tutti conosciamo anche dr. House, Scrubs e altri show dello stesso genere. In caso opposto, ecco quali sono le 6 serie tv medical da vedere assolutamente.

Le serie tv medical da vedere assolutamente: le più famose

Una delle prime serie tv fra quelle che hanno inaugurato il genere medical è dr. House – Medical Division. Creata nel 2004, la storia si sviluppa in 8 stagioni e si è conclusa nel 2012.

Al centro della trama c’è Gregory House, interpretato dall’attore britannico Hugh Laurie, divenuto celebre proprio grazie a questo ruolo. Il dr. House è un personaggio scorbutico e poco amichevole ma con un grande intuito, grazie al quale riesce a risolvere tutti i casi che gli si presentano davanti, anche i più complessi. La serie si è ispirata al personaggio di Sherlock Holmes, trapiantandolo in un contesto medico e ottenendo così un effetto davvero interessante.

Le 8 stagioni sono tutte disponibili su Prime Video.

Grey’s Anatomy è l’altro caposaldo delle serie tv medical. Creata nel 2005, è ancora in corso e proprio ora sta andando in onda la 18° stagione. La trama segue le quotidiane vite lavorative di un gruppo di medici in un ospedale di Seattle; personaggio principale della storia è Meredith Grey, interpretata dall’attrice Ellen Pompeo. La serie tv ha acquisito sempre più fama nel tempo diventando una delle più seguite di qualsiasi genere. Deve il suo successo soprattutto grazie agli attori importanti che negli anni si sono succeduti all’interno del cast, come Sandra Oh e Patrick Dempsey. La serie tv è disponibile su Disney Plus.

Le serie più comiche

Non solo drammi: in una serie tv medical c’è anche spazio per le risate e il divertimento: in questo caso uno show da non perdere assolutamente è Scrubs. Se il genere vi ispira ma non volete seguire per forza una storia drammatica, questa serie dall’umorismo a volte demenziale è la soluzione adatta a voi. Andata in onda dal 2001 al 2010, Scrubs conta 9 stagioni, tutte disponibili su Disney Plus. La trama segue le vicende di John Dorian, tirocinante maldestro interpretato da Zach Braff, mentre impara come funziona il lavoro e come gestire vita, amicizie e amori.

Un medical drama che è anche una commedia nera: è questa la descrizione ideale di Nurse Jackie – Terapia d’urto. In onda dal 2009 al 2015, la serie tv racconta in 7 stagioni le vicende di Jackie Peyton, infermiera del pronto soccorso che si impegna nel combatter un sistema sanitario inadatto e la sua dipendenza da farmaci. Il ruolo della protagonista è affidato a Edie Falco, che qui interpreta un personaggio che sembra quasi la versione femminile di dr. House. Se quest’ultima vi è piaciuta, Nurse Jackie fa al caso vostro. La serie tv è disponibile su Sky e in chiaro sul digitale terrestre su cielo.

I medical drama diversi dal solito

Il genere vi ispira ma non avete voglia dei soliti titoli? In questo caso una buona alternativa è The good doctor. Creata nel 2017 e attualmente in produzione, la serie tv conta finora 4 stagioni ed è disponibile su Netflix. La novità nel genere sta nella scelta del protagonista: al centro della storia c’è infatti Shaun Murphy, giovane chirurgo affetto da autismo interpretato dall’attore inglese Freddie Highmore. Nonostante, o forse proprio grazie alla sindrome a cui è affetto, il protagonista riesce a pensare senza le limitazioni davanti alle quali si arrendono i suoi colleghi, riuscendo così a risolvere anche i grattacapi più complessi.

Infine, se al genere medical drama volete aggiungere un’ambientazione storica, The Knick è la serie tv ideale. Andata in onda dal 2014 al 2015, conta solo due stagioni ed è ambientata nella New York del 1900. La trama si ispira alla storia del chirugo William Stewart Halsted (1852-1922) che rivoluzionò la medicina del XX secolo. La serie porta sul piccolo schermo le innovazioni e le novità della chirurgia dell’epoca, sviluppate da un team di dottori fuori dagli schemi e pronti a spingersi oltre i limiti della tradizione. Gli episodi sono disponibili su Sky.