Netflix, le serie tv da non perdere a dicembre 2023

Netflix, ecco le serie in uscita da non perdere a dicembre 2023

Netflix e il Natale ci fanno subito pensare ad una maratona di serie TV in famiglia: se siete dunque curiose di conoscere quali serie sono in uscita per dicembre 2023, e sono assolutamente imperdibili, allora leggete questo articolo fino alla fine. Vi assicuriamo un Natale ad alto tasso di divertimento!

Dicembre 2023: Serie TV di Netflix in streaming

Durante l’ultimo mese dell’anno, gli spettatori possono godersi lo spin-off di La casa di carta, la seconda stagione della serie italiana Odio il Natale, la serie di animazione Pokémon e gli episodi finali di The Crown.

Netflix offre un gran finale nel 2023. A fine anno, una delle storie di maggior successo della piattaforma tornerà con nuove sfaccettature e colpi di scena. Stiamo parlando di La casa di carta , la serie terminata due anni fa, che espanderà il suo universo con lo spin-off prequel Berlino, incentrato sul personaggio omonimo di Pedro Alonso. Il drama ripercorrerà gli anni di Berlino da criminale, quando non aveva ancora scoperto di essere malato e i suoi ultimi giorni nella Zecca spagnola erano remoti. Lo seguiremo mentre progetta e mette in pratica una delle sue rapine piu grandiose: rubare gioielli per un valore di decine di milioni di euro a Parigi. Per riuscirci, Berlino si fa aiutare da una banda con la quale aveva gia compiuto furti in passato.

Con l’approssimarsi delle feste, la piattaforma propone una delle serie italiane in cui la protagonista non sopporta il Natale. Odio il Natale, la stagione 2 della commedia romantica, vede Gianna non piu single! Per la prima volta, il Natale sembra sorriderle, perche si sa, il Natale ama le coppie, giusto? Ma, come al solito, e proprio lui a creare scompiglio, facendola commettere un errore imperdonabile che porta alla rottura della sua relazione. Ma Gianna sa che ha bisogno della magia del Natale per riconquistare il suo ex, cosi, prima della cena della Vigilia a casa Belotti, inizia un conto alla rovescia per riuscirci.

La serie Pokèmon presenta qualcosa di inedito nella straordinaria storia dei Pokemon, poiché una concierge di nome Haru interagisce con le creature colorate e i loro proprietari che si recano al Pokemon Resort per riposare e prendersi cura.

Uno splendido errore è una serie formativa che segue il viaggio di Jackie, una quindicenne che, dopo la perdita della famiglia in un incidente, si trasferisce nel Colorado e deve adattarsi alla nuova vita rurale con una tutrice e otto ragazzi eclettici.

The Crown, basato sul regno di Elisabetta II, termina la sua sesta stagione con una seconda parte che si ferma prima della morte della monarca, alle seconde nozze di Carlo e all’inizio della relazione tra William e Kate Middleton.

Per concludere, segnaliamo la miniserie animata Carol e la fine del mondo che tratta di una donna taciturna che, mentre si prepara all’imminente apocalisse, cerca di trovare un significato alla sua vita nell’ultimo mese sulla Terra.

Le docu-serie e reality di dicembre 2023

Netflix accontenta anche gli amanti delle docu-serie, con tante nuove uscite:

La Seconda Guerra Mondiale: Voci dal fronte , Stagione 1 (7 dicembre)

, Stagione 1 (7 dicembre) L’inferno dei single , Stagione 3 (12 dicembre)

, Stagione 3 (12 dicembre) Under Pressure: La nazionale di calcio femminile USA (12 dicembre)

(12 dicembre) Car Masters: Dalla ruggine alla gloria, Stagione 5 (13 dicembre)

E voi, che cosa vorrete guardare sotto le feste, e con chi?

