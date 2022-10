Ormai è diventata un must della piattaforma streaming più famosa al mondo: Netflix ha infatti rinnovato con largo anticipo la sesta stagione della nota serie spagnola Elite.

I misteri che vivono tra i banchi de Las Encinas torneranno quindi ad avvolgere il grande pubblico: che cosa succederà questa volta? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni a riguardo!

Elite 6: quando uscirà la nuova stagione?

Pare che la serie spagnola fosse già stata rinnovata nell’ottobre 2021 per la realizzazione di nuove short stories e per una stagione intera. Ora tutto è ufficiale e l’attesa è pressoché conclusa: Elite 6 arriverà su Netflix il 18 novembre 2022, data da segnare obbligatoriamente in calendario!

L’amatissima serie creata da Carlos Montero e DarÍo Madrona è pronta: Elite 6 sta per tornare!

La trama della sesta stagione: anticipazioni

Non si ha ancora un trailer ufficiale della sesta stagione di Elite anche se, considerando i tempi, probabilmente Netflix pubblicherà qualche contenuto a breve.

Se si deve parlare di anticipazioni, sicuramente la nuova stagione della serie spagnola ripartirà dal finale della stagione precedente che, stando a quanto successo, sembra avere messo qualche punto.

La stagione 5 si conclude con l’arresto di Benjamin per avere aggredito e quasi ucciso Samuel. L’altro grande interrogativo che ha lasciato il pubblico in sospeso è: Samuel è vivo o è morto? Stando alle ultime immagini della stagione, infatti, non è stato possibile capirne lo stato, tra le lacrime di Rebe e Omar, la pioggia e la confusione generale.

Per non parlare anche degli altri personaggi: Isadora che cosa farà dopo quanto accaduto quella sera a Ibiza? Deciderà di restare o di fare ritorno a casa?

Sicuramente Elite 6 non lascerà scampo a nuovi segreti e nuovi misteri da svelare e da vivere all’ennesima poteza. Netflix, a tale proposito, ha voluto rilasciare qualche informazione:

Dopo la morte di Samuel, Las Encinas affronta un altro anno scolastico, cercando di nascondere i disastri di cui è stata teatro in passato. Tuttavia, il conflitto all’interno delle sue classi è sistemico: razzismo, sessismo, violenza domestica o LGBTI-fobia sono solo alcune delle difficoltà che percorreranno i corridoi del prestigioso istituto. Se coloro a capo del sistema non agiranno in fretta per risolvere questi problemi, dovranno intervenire gli studenti stessi.

Dichiarazioni importanti e tanta curiosità: Elite 6 è pronta a stupire.

Il cast di Elite 6

Il cast della nuova stagione di Elite dovrebbe più o meno coinvolgere i personaggi che ormai conosciamo da diverse stagioni. Con altissime probabilità, quindi, troveremo:

Manu Rios (Patrick)

Carla Díaz (Ari)

Martina Cariddi (Mencia)

Diego Martín (Benjamin)

Valentina Zenere (Isadora)

André Lamoglia (Ivan)

Per quanto riguarda Itzan Escamilla e Omar Ayuso, rispettivamente Samuel e Omar, non si hanno nè conferme nè smentite. I due, infatti, non avrebbero dovuto prendere parte neanche alla stagione n° 5, ma poi sono stati visti sul set: ci saranno? A quanto pare no, Elite 6 non vedrà più la presenza dei due attori. Con loro hanno abbandonato il team anche Claudia Salas, Georgina Amorós e Pol Granch, rispettivamente Rebeka, Cayetana e Philippe: ve lo aspettavate?

Diversi addii ma diversi ingressi per Elite 6: pare infatti che tra i nuovi personaggi della aerie-tv spagnola ci saranno Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Alex Pastrana e Ander Puig, di cui però ancora non si conoscono bene i ruoli effettivi all’interno della serie.

Dove vedere Elite 6?

Come per il resto delle stagioni, anche Elite 6 sarà disponibile su Netflix a partire dal 18 novembre 2022. Per godere dei contenuti vi basterà sottoscrivere uno dei tanti abbonamenti disponibili: buona visione!