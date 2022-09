Nessuno come noi: trama e cast

Nessuno come noi è un film di genere romantico prodotto nel 2018 per la regia di Volfango De Biasi. La commedia, con Alessandro Preziosi tra i protagonisti, è ambientata negli anni Ottanta e tratteggia l’amore prima dei social network, quello “vecchio stampo”, insomma.

Ma al centro della storia ci sono anche legami di amicizia, di passione e di tradimento, sullo sfondo dell’ambiente scolastico e benestante in cui si muovono i personaggi. Ma i veri protagonisti del film sono i sentimenti, specie quelli improvvisi e incontrallabili che nessuno avrebbe potuto mai prevedere.

Nessuno come noi: la trama del film

La storia è quella di Betty Bottone (Sarah Felberbaum), un’insegnante del liceo molto bella e sopra le regole, un vero e proprio spirito libero.

Single per scelta, è destinata a veder cambiare il suo status quando si imbatte in Umberto Fioravanti (Alessandro Preziosi), professore universitario molto noto nell’ambiente, incastrato in un matrimonio privo di qualsiasi forma di passione e spento ormai da molto tempo. Umberto è annoiato dal rapporto alla deriva e incontra Betty quando lui e sua moglie Ludovica iscrivono il figlio, Romeo, al liceo dove lei insegna. Si tratta di un ragazzino non troppo facile e piuttosto ribelle, ricco e viziato che irrompe negli equilibri della classe.

Una delle compagne, Cate, si innamora di lui, ignorando completamente Vince, un altro dei liceali, che prova sentimenti per lei. Vince è un po’ il cocco di Betty e le storie degli alunni e dell’insegnante arrivano a intrecciarsi. Tra Betty e Umberto scocca subito, invece, la scintilla: nasce un amore passionale che, nonostante gli esordi difficili, sembra destinato a non conoscere freni.

La storia è ambientata in Italia, precisamente a Torino, negli anni Ottanta, il che dona una certa patina sentimentale e malinconica alla rappresentazione dell’amore in Nessuno come noi.

Nessuno come noi: cast completo del film

Nessuno come noi è tratto da un romanzo di Luca Bianchini, da cui prende il titolo. Luca Bianchini, in quanto autore, è cosceneggiatore del prodotto assieme al regista, a Marco Ponti e Tiziana Martino. La pellicola, distribuita da Medusa Film e prodotta da Italian International Film con Vision Distribution, vanta nel cast alcuni volti molto amati del panorama cinematrografico italiano.

Come già accennato, i due protagonisti sono impersonati da Sarah Felberbaum (vista, tra le altre, nel Giovane Montalbano, I Medici, Una grande famiglia e Non mi lasciare) e Alessandro Preziosi (tra le produzioni più recenti che lo vedono coinvolto, non potendo nominare tutte le esperienze della sua lunga carriera, possiamo citare Masantonio – sezione scomparsi e Mio fratello, mia sorella), che saranno al centro della scena con il loro focoso e vivo legame. Ad affiancarli in Nessuno come noi troviamo poi Christiane Filangieri (Ludovica Martinelli), Elisa Di Eusanio (Susi), Vincenzo Crea (Vincenzo), Leonardo Pazzagli (Romeo Fioravanti), Sabrina Martina (Caterina), Davide Campagna (Sergio) e, in ruoli minori, Lorenza Veronica e Dodi Conti.

Il film al momento è disponibile in streaming agli abbonati del servizio Netflix, ma anche a quelli di Prime Video e Now TV, nonché su Rakuten, Chili e Tim Vision a noleggio.