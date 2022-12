Natale 2022, come ha festeggiato Totti senza Ilary

Natale diverso dal solito per Francesco Totti. A festeggiare con lui la nuova compagna e i tre figli Cristian, Chanel e Isabel.

Un nuovo anno sta per iniziare e per l’ex attaccante della Roma Francesco Totti, molte cose sono cambiate in questo 2022. Il “pupone” sta ricostruendo una nuova vita con la compagna Noemi con alle spalle la separazione da Ilary Blasi.

Ed è proprio con la prima che Totti ha scelto di trascorrere le festività natalizie. Insieme alla coppia ci sono anche i suoi tre figli Cristian, Chanel e Isabel oltre che il fratello Riccardo.

Natale 2022, Totti festeggia con i figli e la nuova compagna

Osservando gli scatti che si sono rapidamente diffusi sui social possiamo notare un un Francesco Totti “particolarmente impegnato” a giocare a Tombola. Stando a quanto si apprende la figlia minore, Isabel avrebbe instaurato un bel rapporto con la figlia di Noemi, Sofia.

Ricordiamo inoltre che Noemi ha anche un altro figlio di otto anni, Tommaso e avuto dal precedente matrimonio con Mario Caucci.

E Ilary?

Nel frattempo parrebbe che la showgirl e conduttrice Ilary Blasi abbia deciso di mantenere un profilo basso su ciò che starebbe facendo in questi giorni. Ilary avrebbe deciso di passare questo Natale in compagnia delle sue sorelle Silvia e Melory con i mariti e le nipoti.

Sui social ha pubblicato due scatti dove la vediamo indossare gli sci a St Moritz.