Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, è stata travolta dagli insulti via social e c’è chi sostiene che sia ricorsa alla chirurgia plastica.

Chanel Totti: gli insulti via social

Chanel Totti, la figlia 17enne di Francesco Totti e Ilary Blasi, è stata attaccata dagli haters via social per i suoi presunti ritocchini con la chirurgia plastica.

“Sembri una 30enne, fai impressione”, ha scritto un utente in rete, mentre altri hanno aggiunto: “Troppo giovane per la chirurgia, tale madre tale figlia”. Tra gli utenti in rete c’è anche chi ha preso le difese di Chanel che, per il momento, ha preferito non replicare. “È solo una ragazzina, lasciatela in pace”, ha scritto un utente sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Meritereste una denuncia”.

Negli ultimi mesi Chanel Totti ha dovuto fare i conti con la difficile separazione dei suoi genitori, ma lei – così come suo fratello Cristian – non ha pronunciato parola sull’argomento. I figli di Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbero già conosciuto la nuova compagna del padre, Noemi Bocchi, mentre ancora non si hanno notizie sul misterioso imprenditore con cui Ilary è stata paparazzata a Zurigo.

Chanel è molto legata a entrambi i genitori e sui social non ha perso occasione per condividere i suoi messaggi d’affetto dedicati al padre e alla madre.

In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla separazione dei due vip che, per ora, hanno preferito mantenere il massimo riserbo sul loro addio.