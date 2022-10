Francesco Totti, dopo il video social dei “Rolex” dell’ex moglie Ilary Blasi, è passato al contrattacco, con una vendetta nei confronti delle cognate.

Francesco Totti si vendica sulle sorelle di Ilary Blasi: il gesto

La guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi non si placa.

La separazione si sta concludendo nel peggiore dei modi, con avvocati schierati e scontri social. L’ex calciatore ha rilasciato un’intervista infuocata al Corriere della Sera e la ex moglie ha risposto indirettamente via social. In una storia Instagram si è immortalata davanti ad un negozio che vende Rolex per prendere in giro le dichiarazioni di Totti, che ha spiegato che lei avrebbe fatto sparire una collezione di orologi. Dopo questo video, l’uomo è passato al contrattacco, coinvolgendo anche le cognate.

Diversi fan hanno notato che Francesco Totti ha smesso di seguire su Instagram Silvia e Melory Blasi, le sorelle di Ilary. Ha tolto il “segui” anche ad Ivan e Tiziano, i mariti delle due donne e suoi ex cognati.

L’attacco alla famiglia di Ilary Blasi

Un gesto che ha stupito molti fan, tenenedo anche conto che Silvia Blasi gestiva la comunicazione dell’ex calciatore mentre il cognato lavorava in una delle sue società.

Queste mosse confermano che la rottura con Ilary Blasi ha avuto forti strascichi che hanno coinvolto anche le famiglie. Francesco Totti ha deciso di azzerare i apporti con la famiglia della sua ex moglie. Intanto, la sua relazione con Noemi Bocchi va avanti a gonfie vele. La donna ha festeggiato i 46 anni del calciatore presentandosi alla sua festa di compleanno, a cui hanno partecipato anche i figli di lui.