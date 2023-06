Manca davvero poco tempo alle nozze tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, ma qualcosa tra loro deve essere successo. C’è aria di crisi? A quanto pare i due hanno smesso di seguirsi sui social e l’influencer ha anche chiuso il suo profilo Instagram. Che cosa è successo esattamente?

Nasti-Zaccagni: crisi o nozze a rischio? Da quanto tempo stanno insieme

L’influencer e il giocatore della Lazio ormai stanno insieme da due anni e sono sempre apparsi molto affiatati, come hanno sempre dimostrato le numerose fotografie e storie che li ritraggono insieme complici. I due sono anche diventati genitori del piccolo Thiago e il prossimo 20 giugno 2023 dovrebbero convolare a nozze.

Tuttavia, qualcosa nell’ultimo periodo è cambiato. Pare proprio che Chiara Nasti e Mattia Zaccagni abbiano smesso di seguirsi reciprocamente sui social e l’influencer, per aumentare i sospetti, ha anche chiuso ufficialmente il suo profilo Instagram. Molti rumors starebbero parlando di crisi, ma c’è chi addirittura vocifera di nozze saltate e amore finito. Il fatto che Nasti abbia scelto di chiudere il profilo, o meglio, di renderlo privato, desta non pochi sospetti ai suoi fan, che da sempre la conoscono come una ragazza molto attiva sui social, essendo anche il suo lavoro.

Attualmente non si conosce la verità sulla situazione sentimentale tra Zaccagni e Nasti, ma l‘ipotesi di una possibile “trovata” per fare hype c’è ed è condivisa da moltissime persone.

Stando al gossip circolante sul web, pare che dopo avere reso privato il suo profilo, Chiara Nasti abbia ricominciato a seguire Zaccagni che, però, non starebbe ricambiando il follow. Un gioco social piuttosto strano considerando l’attività di entrambi su Instagram, per altro spesso criticata. Non è chiaro se si tratti di crisi d’amore e non si sa nulla sul destino delle nozze, sempre più vicine al loro svolgimento. Non resta che attendere aggiornamenti e probabilmente saranno proprio i diretti interessati a dare spiegazioni ai loro follower.

Nasti-Zaccagni, tra i due vige ancora il silenzio: la data delle nozze

Le recenti mosse social di Chiara Nasti e di Mattia Zaccagni hanno scaturito non pochi pensieri e dubbi nel pubblico che da sempre li segue con affetto (e anche con qualche critica). Eppure, nonostante i vari giochi di segui non-segui, i due protagonisti del gossip ancora non hanno proferito parola. C’è ancora silenzio e nessuno dei due si è esposto per chiarire il quadro della loro situazione sentimentale.

Abituati a raccontare tutto sulle loro vite, anche i momenti più intimi, forse il pubblico che li segue si sarebbe aspettato qualche parola in merito alla loro situazione di presunta crisi, ma evidentemente nessuno dei due, al momento, ha voglia di pronunciarsi.

In passato Zaccagni-Nasti sono stati criticati anche per il noto gender reveal realizzato allo Stadio Olimpico di Roma: un gesto, a detta di molti, esagerato, ma che non li ha comunque fermati dal condividere l’emozione sui rispettivi profili social.

Ora non ci resta che attendere aggiornamenti: il 20 giugno 2023 sarebbe il giorno delle grandi nozze, ma chissà che cosa accadrà prima di quella data.