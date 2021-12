Da tempo si vociferava che Chiara Nasti e il noto calciatore laziale Mattia Zaccagni potessero avere una storia. Ora una foto pubblicata dall’influencer su Instagram cerca di mettere a tacere ogni dubbio ufficializzando l’inizio della loro relazione. “Siete veramente la coppia più bella e più vera”, sono le parole della sorella di Chiara Angela Nasti riportate in un commento.

Chiara Nasti Zaccagni foto, “Cwtch”

Ad attirare l’attenzione in questo post pubblicato dall’influencer è stato il commento di accompagnamento alla foto a dir poco telegrafico. “Cwtch” è la brevissima parola che Chiara Nasti ha utilizzato per descrivere il tenero momento immortalato nello scatto. Cwtch è un termine gallese che in lingua italiana non trova un suo diretto corrispettivo e non può essere quindi tradotto. Evoca la sensazione dell’abbraccio della persona a cui si vuole più bene e all’interno del quale troviamo protezione.

Chiara Nasti Zaccagni foto, la reazione sui social

Nel frattempo sono state diverse le reazioni sui social a cominciare dallo stesso Zaccagni che ha commentato con un cuore, mentre la sorella Angela Nasti sempre sui commenti si è complimentata con la coppia per la bella notizia. C’è invece chi attraverso commenti ironici e a tratti sarcastici ha scritto cose del tipo “meglio Zaniolo” o ancora “ti stai facendo un album di figurine”.

Chiara Nasti Zaccagni foto, “Matti è entrato in un momento particolare della mia vita”

Chiara in un suo precedente intervento ha raccontato in che modo il calciatore è entrato nella sua vita. “Matti è entrato in un momento particolare della mia vita, in quel periodo ero depressa e non volevo relazioni, ma neanche persone come amici che mi stessero accanto perché volevo solo stare sulle mie senza fare davvero nulla. Ero K.O. proprio. Cosa che mi è risultata difficilissima da spiegare anche a lui perché mi piaceva tantissimo e mostrare quel mio lato debole non era facile per me” – sono le parole riportate da “tuttogossipnews.it”.