Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta a 53 anni a sorpresa. Lo ha rivelato la stessa ex top model con un post. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta: la foto su Instagram del secondogenito

La ex supermodella britannica Naomi Campbell, soprannominata “La Venere Nera” e inserita dalla rivista “People” tra le 50 donne più belle del mondo, è diventata mamma per la seconda volta, all’età di 53 anni. È stata la stessa Naomi Campbell a dare la notizia della nascita del suo secondogenito pubblicando una foto sul suo profilo ufficiale di Instagram dove si vede il bebè in braccio alla mamma e la mano della sorellina, nata due anni fa. Queste le parole di Naomi nel post: “mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre misura dal momento che ci hai onorato con la tua presenza. Un vero dono di Dio. Benvenuto piccolino. Non è mai troppo tardi per diventare madre.” Si tratta quindi di un maschietto, di cui però non si conosce il nome, come non si conosce il nome della primogenita dell’ex top model britannica. Non si sa nemmeno se il bambino sia nato in maniera naturale o attraverso la maternità surrogata, esattamente come non si sa nulla riguardo alla primogenita. Nel 2016 Naomi aveva dichiarato al “Sunday Times” quanto desiderasse un giorno diventare madre. Queste sue parole: “vorrei avere dei bambini ma non so ancora in che modo. Tutti pensano che sarei una buona madre. Se non dovesse esserci un uomo lo farò da sola. Non ho paura di farlo, assolutamente. Ho bisogno però di tempo, realizzando ciò che sto per fare e raccogliendo quante più informazioni possibile.” Quando Noemi Campbell ha detto questo parole aveva 45 anni, sei anni dopo, a 51, è diventata madre per la prima volta e adesso è diventata mamma per la seconda volta. Mai dire mai nella vita.

Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta: la maternità dopo gli anta

Naomi Campbell è diventa mamma per la seconda volta a 53 anni, dimostrando così a tutte le donne che non è mai troppo tardi per realizzare questo desiderio che accumuna molte di noi. Nel 2022 ha posato con la figlia per la copertina di “British Vogue” e nell’intervista a incoraggiato tutte le donne che pensano che sia troppo tardi per diventare madri di non arrendersi, di non escludere di poter diventare madri anche se si è superata l’età prevista dalla convenzione sociale. Queste le parole della Venere Nera: “dico a tutte loro: fatelo! Non esitate! Ho sempre saputo che un giorno sarei diventata madre, ma p la gioia più grande che potessi mai immaginare. Sono fortunata, lo so: è la cosa migliore che abbia mai fatto. E viene prima di tutto. Tutto quello che faccio, lo faccio per lei.” L’arrivo del secondogenito ha senza doppio raddoppiato la gioia di Naomi. Ancora non si conoscono i nomi dei suoi due figli, né ha mai mostrato fotografie dei loro volti.