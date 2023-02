La tecnologia va avanti, gli aggiornamenti sono in continuo sviluppo e il mondo dei social media apre le porte a numerose novità. Instagram, in questo senso, ha da poco introdotto una nuova funzione social chiamata Instagram Notes.

Tutto il web ne sta parlando e sono molte le persone iscritte al social che stanno già usufruendo della novità: di che cosa si tratta e come funzionano?

Instagram Notes: che cosa sono e come funzionano

Si chiama Instagram Notes ed è la nuova funzione di chat. Molto simile al concetto di status di Whatsapp, grazie a Instagram Notes l’utente può condividere una nota che apparirà per 24 ore sopra alla propria immagine profilo dentro la sezione Messaggi di Instagram.

Le note possono contenere un massimo di 60 caratteri, che devono necessariamente essere composti solamente da testo ed emoji. Ogni utente avrà quindi la possibilità di scrivere un pensiero, una parola, una particolare riflessione o una frase specifica e gli amici riusciranno a leggerlo nella parte alta della sezione Messaggi.

Ovviamente, proprio perché si tratta di un social media interattivo, gli utenti potranno rispondere. La risposta arriverà sottoforma di messaggi diretti nella sezione Direct di Instagram.

L’utente che decide di lasciare una nota avrà anche la possibilità di selezionare i follower che si seguono o le persone nel proprio elenco di amici intimi, che leggeranno così il messaggio lasciato in Note.

Perché utilizzare le Instagram Notes?

La novità in casa Instagram ricorda molto il microblogging di Twitter e offre un nuovo modo di condividere qualcosa di sé ai propri follower.

Si tratta infatti di una forma di comunicazione e di condivisione, ma non solo. Le Instagram Notes possono essere utilizzate per ricordarsi di post interessanti da condividere con gli amici o per annotare pensieri e idee legati a un post specifico. Non solo: grazie alle Instagram Notes si possono anche organizzare i post in base a un determinato argomento o a una particolare categorie e infine, ma non per importanza, tenere traccia dei post ai quali si è lasciato un commento o con i quali si è interagito.

Le Instagram Notes possono essere molto utili anche a livello lavorativo. Per i brand, infatti, questa nuova funzione può essere un ottimo strumento di comunicazione e di connessione con i propri follower e clienti. In particolare, attraverso le Instagram Notes il brand in questione potrebbe offrire informazioni dettagliate su un particolare prodotto o servizio offerto, connettendosi sempre di più con i follower e coinvolgendoli in modo più diretto.

Grazie alle Note la comunicazione potrà essere più diretta e semplice e i brand potrebbero acquisire maggiore coinvolgimento da parte dei follower.

Come visualizzare le Instagram Notes

Non tutti ancora in Italia stanno godendo del nuovo aggiornamento; col passare dei giorni le Instagram Notes stanno iniziando ad arrivare un po’ ovunque. Ad ogni modo, per riuscire a visualizzare le Instagram Notes, i passi da seguire sono pochi e semplici:

Andare sul proprio profilo Instagram;

Toccare l’icona delle note nella parte inferiore dello schermo;

Visualizzare tutte le note salvate

Le Instagram Notes rivoluzioneranno il modo di comunicare? Non ci resta che attendere e provarle.