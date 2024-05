“My Lady Jane” è una serie televisiva di genere fantasy, in arrivo su Prime Video. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su cast e trama.

My Lady Jane: la trama della serie tv

Una nuova serie televisiva sta per uscire su Prime Video. Si tratta di “My Lady Jane” e, se siete fan di “Bridgerton“, non potrete che amare anche questa serie tv. “My Lady Jane” è prodotta da Laurie MacDonald e Walter F. Parkes ed è ispirata a una serie di romanzi YA e Fantasy scritti da Cynthia Hant, Brody Ashton e Jody Meadows. La serie ha come protagonista la Regina Lady Jane Grey. Si tratta di una rivisitazione della storia reale, qui infatti il figlio di Re Enrico VIII, Edoardo, non muore di tubercolosi, Lady Jane Grey non viene decapitata e neanche quel mascalzone di suo marito, Guildford, che è il figlio del duca di Northumberland. Al centro della serie tv c’è la vita di Jane Grey che, a soli diciassette anni, diventa la prima donna a essere incoronata regina in Inghilterra e si ritrova così a essere il bersaglio di diversi nemici. Ma ecco la sinossi ufficiale della serie tv: “preparatevi alla tragica storia di Lady Jane Grey, giovane nobildonna della famiglia Tudor che fu regina d’Inghilterra per nove giorni, per poi essere decapitata nel 1553…. al diavolo! Abbiamo riscritto la storia nel modo in cui sarebbe dovuta accadere: la damigella in pericolo si salva da sola. Questo è un racconto epico di amore vero e avventura ambientato in un universo alternativo in cui si mescolano azione, storia, fantasy, commedia, romanticismo e una storia d’amore bollente. Tenetevi forte.”

My Lady Jane: il cast della serie tv

Come abbiamo appena visto, “My Lady Jane“, è una nuova serie televisiva in uscita su Prime Video e racconta la storia, rivisitata, di Lady Jane Grey. Per quanto riguarda il cast di questa serie tv, nei panni della protagonista, Lady Jane Grey, troviamo l’attrice americana Emily Brader, alla sua prima prova come attrice protagonista. A interpretare invece Guildford Dudley c’è l’attore inglese Edward Bluemel, che abbiamo visto recitare nelle serie tv “A Discovery of Witches” e “Killing Eve”, mentre nei panni di Re Edoardo abbiamo l’attore Jordan Peters. Nel cast di “My Lady Jane” troviamo anche Anna Chancellor, Rob Brydon, Dominic Cooper, Jim Broadbent, Will Keen, Kate O’Flynn, Mairéad Tyers, Robyn Betteridge e Abbie Hern.

My Lady Jane: data di uscita e numero episodi

La nuova serie tv “My Lady Jane” uscirà in streaming su Prime Video il prossimo 27 di giugno. Saranno 8 in tutto gli episodi della prima stagione di questa nuova serie televisiva fantasy, che si appresta a essere una risposta di Prime Video alla serie di successo Netflix “Bridgerton”. Vi ricordo che per poter vedere “My Lady Jane” bisogna avere un abbonamento a Prime.

