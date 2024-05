Per la gioia dei tanti fan di “Dexter”, è ufficiale la notizia che ci sarà un prequel, “Dexter: Original Sin”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Dexter: Origina Sin, quando esce in Italia e cast

Ci siamo, dopo il successo della mini serie “New Blood”, che era in pratica il sequel di “Dexter”, ecco che arriva anche il prequel, che si chiamerà “Dexter: Original Sin”. La notizia è stata annunciata da Showtime e Paramount +, e ha già fatto felici i tantissimi fan di “Dexter” che non vedono l’ora di vedere cosa è successo nel passato. Al momento non si hanno notizie circa la data di uscita di questo prequel, ma sappiamo invece chi farà parte del cast. Ovviamente, tornando indietro nel tempo, non ci sarà più nei panni del protagonista, Dexter Morgan, l’attore Michael C. Hall, così come Jennifer Carpenter nei panni di sua sorella Debra. A interpretare il giovane Dexter ci sarà invece l’attore irlandese Patrick Gibson, che abbiamo visto recitare in diversi film e serie televisive, quali “L’ora più bella”, “Tolkien”, “I Tudors”, “Neverland – La vera storia di Peter Pan”, “The White Princess” e “Tenebre e ossa”. A vestire invece i panni di sua sorella Debra ci sarà l’attrice Molly Brown, che abbiamo visto nel cast di “Eve”, “Billions” e “The Marvelous Mrs. Maisel”. Nei panni del padre di Dexter e Debra, Harry Morgan, abbiamo invece l’attore e produttore cinematografico statunitense Cristian Slater, che abbiamo visto recitare in tantissimi film quali “Robin Hood – Principe dei Ladri”, “Nella mente del serial killer”, “L’uomo senza ombra 2”, “La truffa perfetta”, “The Wife – Vivere nell’ombra” e “Unfrosted – Storia di uno snack americano”. Come detto Michael C. Hall non sarà nel cast, ma ci sarà come produttore esecutivo.

Dexter: Original Sin, la trama

Come abbiamo appena visto, è ufficiale il prequel della serie televisiva di grande successo “Dexter”, che si chiamerà “Dexter: Original Sin”. Essendo ambientato nel passato, il cast non sarà ovviamente lo stesso, ma siamo certi che questo prequel saprà coinvolgere allo stesso modo il telespettatore. In “Dexter: Original Sin” ci troviamo a Miami nel 1991 e si seguirà il passaggio del protagonista da studente a serial killer vendicatore. Nel momento in cui i suoi impulsi di sangue non possono più essere ignorati, Dexter dovrà imparare a incanalare la sua oscurità interiore. Grazie alla guida del padre Harry, Dexter adotterà un Codice progettato al fine di aiutarlo a scovare le persone che meritano di essere eliminate senza però entrare nel radar della polizia. Questa si tratterà di una sfida molto particolare per il giovane Dexter, che intanto inizia anche uno stage forense presso il Dipartimento di Polizia di Miami. “Dexter” è stata una delle serie più acclamate degli ultimi anni, siamo quindi certi che anche il prequel avrà un grande successo.

