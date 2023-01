Murder Mystery 2 arriva su Netflix: quando esce in Italia

Il secondo capitolo di Murder Mystery uscirà presto su Netflix. Intanto, è stato diffuso il primo trailer del film, che vede la coppia Jennifer Aniston e Adam Sandler tornare sul piccolo schermo con nuove avventure e nuovi misteri.

Murder Mystery 2: quando esce in Italia

La coppia formata da Jennifer Aniston e Adam Sandler è pronta per tornare sul piccolo schermo, per indagare su un nuovo caso, con grande ironia ma anche grande serietà. Murder Mystery 2 uscirà il 31 marzo sulla piattaforma di streaming Netflix ed è già stato rilasciato il primo trailer in italiano. La coppia irrompe a Parigi, in modo davvero travolgente, come mostrano le immagini, portando il caos e provando a risolvere un nuovo caso.

Il primo film, nel 2019, ha ottenuto un grande successo sulla piattaforma, tanto da aggiudicarsi il titolo di quinto film più visto su Netflix, anche grazie ai due protagonisti, che sono particolarmente amati dal pubblico. Ora Adam Sandler e Jennifer Aniston torneranno a vivere nuove avventure, accompagnando il pubblico attraverso le loro indagini, alla scoperta di un nuovo mistero. Il cast è ricco di nomi, che accompagneranno i due protagonisti in questa nuova avventura.

Comprende Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, John Kani e Dany Boon. Il film, diretto da Jeremy Garelick e scritto da James Vanderbilt, sarà disponibile solo su Netflix dal 31 marzo, ma l’attesa da parte del pubblico è già molto forte. Le prime immagini tratte dal film e il primo trailer in italiano hanno scatenato grande curiosità da parte dei telespettatori, che sono pronti a divertirsi e lasciarsi appassionare da questa nuova storia, seguendo i protagonisti del primo film, che ha ottenuto un riscontro molto positivo.

Murder Mystery 2: la trama e il cast del film

A distanza di quattro anni dalla risoluzione del loro primo caso di omicidio, Nick e Audrey Spitz, interpretati da Adam Sandler e Jennifer Aniston, sono diventati dei veri e propri detective a tempo pieno, ma fanno fatica ad avviare la loro agenzia investigativa. Quando sono stati invitati a festeggiare il matrimonio di un loro amico, interpretato da Adeel Akhtar, sulla sua isola privata, si ritrovano di nuovo immersi in uno strano mistero. Appena la festa inizia, qualcuno rapisce lo sposo per ottenere un riscatto. Gli eleganti ospiti, i parenti e la sposa stessa, immediatamente diventano i sospettati. Un caso che sicuramente alza la posta in gioco per Nick e Audrey Spitz, e che dà finalmente a questi due detective improvvisati l’occasione di realizzare tutto quello che hanno sempre sognato, ovvero il successo della loro agenzia e il tanto atteso viaggio a Parigi. Il cast del secondo capitolo di Murder Mystery è ricco di nomi. Accanto all’amatissima coppia Adam Sandler e Jennifer Aniston, ci saranno Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, John Kani, Kuhoo Verma, Enrique Arce, Zurin Villanueva, Tony Goldwyn, Annie Mumolo con Dany Boon e Adeel Akhtar. La nuova avventura che coinvolgerà i protagonisti sarà molto appassionante e sicuramente consentirà ai telespettatori di divertirsi e cercare loro stessi di risolvere questo nuovo mistero.