Con il titolo di uno dei 100 più grandi personaggi televisivi del XXI secolo, Jennifer Aniston ha conquistato Hollywood e i fan con il suo ruolo di Rachel Green nella nota serie tv “Friends”.

Chi è Jennifer Aniston

Jennifer Joanna Aniston (Los Angeles, 11 febbraio 1969) è un’attrice e produttrice americana.

Cresce in una famiglia di origine greca trasferitasi negli Stati Uniti. Sia il padre che la madre lavorano come attori e trasmettono la passione alla figlia. Quando Jennifer ha solo 11 anni i due divorziano e lei, incoraggiata dalla madre, si iscrive alla Rudolf Steiner School, una scuola newyorkese che le permette di avvicinarsi al teatro e le arti figurative.

In questi anni il MoMa espone addirittura un suo quadro e inizia ad ottenere delle parti a teatro che riscuotono grande successo. Tra queste si ricordano “For Dear Life”, “Dancing on Checkers Grave” e “Leprechaum”, poi nel 1993 la svolta.

L’inizio del successo grazie a Friends

Nel 1993 partecipa ai provini di una serie tv dal nome “Friends Like Us”, trasformata successivamente solo in “Friends”. Durante l’audizione pensa di poter ottenere il ruolo di Monica, ma dopo un attento studio e il provino di Courteney Cox, capiscono che è più adatta al ruolo di Rachel.

Grazie al grandissimo successo della serie inizia ad essere chiamata per partecipare a spot promozionali, ma anche a videogiochi come nel caso di “Steven Spielberg’s Director’s Chair” insieme a Quentin Tarantino. Partecipa poi a cortometraggi, viene intervistata da numerose riviste e definita come una delle donne più ricche e popolari del mondo dello spettacolo.

Vita privata e progetti personali

Il successo di Friends l’ha condotta verso una carriera di successi cinematografici tra cui “Ti odio, ti lascio, ti…” , “Io & Marley” o “Come ammazzare il capo e vivere felici”. Ma oltre le pellicole ha avuto modo di conoscere alcuni degli affetti che hanno determinato la sua vita. Nota infatti la storia con Brad Pitt, sulla bocca di tutti nei primi anni duemila e successivamente con Justin Theroux.

Non da meno le amicizie create sui set cinematografici che ancora oggi porta avanti con grande amore. Un esempio l’amicizia con Courteney Cox, che le ha chiesto di fare da madrina alla figlia. Inoltre ha sempre usato la sua notorietà con grande impegno, appoggiando per esempio la campagna elettorale di Barack Obama.