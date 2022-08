Anche l’edizione 2022 degli Mtv Vma ha dato i suoi frutti; la notte della musica più attesa dell’anno è andata in onda il 29 agosto 2022 alle 2:00. Tra i vincitori anche i Maneskin, che portano a casa l’ennesimo premio regalando all’Italia intera una soddisfazione dopo l’altra.

Andiamo a vedere più nel dettaglio tutti i vincitori e le vincitrici dell’edizione 2022.

Mtv Vma 2022: ecco i vincitori e le vincitrici

Si è conclusa da poco la nuova edizione degli Mtv Vma e per coloro che non siano riusciti ad assistere alla messa in onda notturna, è giunto il momento di scoprire tutti i premi della serata.

Uno dei premi più ambiti – il Video of The Year – è stato vinto da Taylor Swift, che però è dovuta salire sul grande palco anche per ritirare altri premi, il Best Longoform Video e la Best Direction, ottenuti tutti grazie a All Too Well: The Short Film (10 Minute Version), il cortometraggio pubblicato il 12 novembre 2021 e diretto dalla stessa cantante.

A vincere il premio Artist of the Year è stato il rapper e cantautore Bad Bunny, mentre Harry Styles si è portato a casa il premio di Best Album grazie a Harry’s House, il suo ultimo e gettonatissimo disco. Ma non è tutto: Harry Styles si è aggiudicato anche il premio Best Cinematography e il Best Pop con il singolo As It Was.

Anche Billie Eilish non è rimasta estranea alla vittoria: la sua meravigliosa Happier Than Ever ha infatti vinto il premio Song of The Year.

Il premio Best Push Performance è stato vinto dai Seventeen, il gruppo sudcoreano formatosi nel 2015 e divenuto nel giro di poco tempo un vero e proprio tormentone mondiale. Anche la cantautrice giapponese Lisa ha ottenuto un premio, aggiudicandosi la Best K-pop con Lalisa, mentre Lil Nas X e Jack Harlow hanno vinto i premi Best Collaboration, Best Art Direction e Best Visual Effects grazie a Industry Baby.

La cantante, attrice e ballerina brasiliana Anitta, invece, si è aggiudicata la categoria Best Latin ed è la prima artista brasiliana a vincere un Mtv Video Music Award!

I Maneskin vincono ancora con I wanna be your slave

L’Italia grida ancora vittoria nella musica e lo fa grazie ai Maneskin. Ancora una volta la band romana – già in vetta alle classifiche e al successo internazionale – si è aggiudicata un nuovo e strabiliante premio in occasione degli Mtv Vma 2022: la Best Alternative con il singolo I Wanna Be Your Slave. I quattro giovani ragazzi hanno superato artisti come Avril Lavigne, gli Imagine Dragons e i Twenty One Pilots: un altro successo, un’altra soddisfazione e una grandissima voglia di non fermarsi mai più.

Gli altri premi dell’edizione 2022 degli Mtv Vma

Tra gli altri premi distribuiti in occasione della nuova edizione degli Mtv Video Music Award 2022:

Best New Artist: Dove Cameron;

Best POP: Harry Styles – As It Was;

Best Hip Hop: Nicki Minaj feat. Lil Baby – Do We Have a Problem?;

Best Rock: Red Hot Chili Peppers: Black Summer;

Best R&B: The Weekend – Out Of Time;

Video for Good: Lizzo – About Damn Time;

Best Metaverse Performace: Blackpink the Virtual;

Best Choreaography: Doja Cat – Woman;

Best Editing: Rosalia – Saoko;

Groupe of the Year: BTS;

Song od the Summer: Jack Harlow – First Class.

Le repliche dell’edizione 2022 saranno disponibili su MTV (canale 131 e in streaming su NOW) nelle seguenti date: lunedì 29 agosto 2022 dalle ore 20:30, mercoledì 31 agosto 2022 dalle ore 23:30, giovedì 1 settembre 2022 dalle ore 19:05, venerdì 2 settembre 2022 dalle ore 10:35 e sabato 3 settembre dalle ore 12:40.