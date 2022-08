Sono ormai sulla cresta dell’onda musicale e lo sono da diverso tempo: i Maneskin hanno conquistato il mondo intero con la loro musica, con il loro stile e con le loro personalità uniche nel loro genere.

Vi ricordate quando arrivarono a X Factor? Già sicuri, determinati e perfettamente coesi in fatto di stile, i Maneskin hanno, nel corso degli anni, perfezionato le loro performance artistiche e messo in atto un nuovo abbigliamento, adattandolo alla loro crescita e ai loro valori.

Adesso li vediamo indossare brand di lusso, paillettes, fiocchi, trasparenze e capi gender fluid a più non posso: questi sono loro e il cambiamento che li ha avvolti è qualcosa di unico.

Dallo stile vintage bohémien al glam rock inimitabile

Ancora prima del loro enorme successo i Maneskin sono sempre rimasti fedeli amici della moda e dello stile; li ricordiamo indossare outfit vintage, jeans e camicie floreali e a trame colorate, restando coerenti gli uni con gli altri e portando avanti uno stile non casuale, ma figlio di uno studio e di una raccolta di idee e immagini specchio di loro stessi.

Nel corso del talent show X Factor e durante le varie esibizioni, li abbiamo visti indossare capi diversi, talvolta più semplici ma sempre con quel pizzico di follia e audacia che li ha sempre contraddistinti da tutto il contesto. Piano piano, canzone dopo canzone, identità dopo identità, la moda li ha abbracciati così profondamente da renderli nuovi, iconici, ma pur sempre uniti alle loro origini più pure.

Dopo il noto talent, la band romana ha collezionato un successo dietro l’altro; si è fatta conoscere da un pubblico sempre maggiore, si è avvicinata al mondo dell’alta moda e si è fatta promotrice di valori fondamentali, uno tra tutti, la libertà in ogni sua forma. La loro musica li porta in giro, li fa volteggiare nell’assurdo pianeta del rock e li fa crescere, giorno dopo giorno.

Sanremo 2021: luce e libertà

In occasione della loro partecipazione al Festival di Sanremo del 2021 (che, ricordiamolo, li vede vincitori assoluti), i Maneskin sfoggiano look pazzeschi, simbolo della loro immagine e di un messaggio forte, coerente con il loro brano Zitti e buoni. Lo stylist Nick Cerioni, infatti, sceglie per loro delle tute aderenti luminose a effetto nude brandizzata Etro: sensuale, audace, libero dagli schemi e assolutamente coerente con l’identità della band. Il bohémien e il glam rock si continuano a incontrar e, ogni volta, il risultato è pazzesco.

Brand di lusso e versatilità a tutto tondo

Dopo Sanremo, l’Eurovision: un’altra vittoria tutta per loro e altri outfit incredibilmente glam rock. Anche per tale occasione, infatti, i Maneskin vestono Etro (collaborano direttamente con il brand per realizzare tutti i capi) e ognuno di loro ha potuto dare personalità al proprio outfit, pur rimanendo coerente con l’estetica generale del gruppo.

La band romana non si ferma, vuole esplorare tutte le vie possibili della libertà e lo fa anche insieme a Gucci di Alessandro Michele. Look provocanti, erotici, liberi e profondamente rivoluzionari: Gucci li sceglie come volti della sua collezione Aria. Non esistono regole per i Maneskin, il loro stile diventa specchio di una realtà libera dalle catene e dagli stereotipi, ma rimane glamour e rimane bohémien, come agli esordi. La moda, eterno fluire, li circonda e li trapassa abbracciandoli, facendoli sentire loro stessi a prescindere da tutto: solo Maneskin.

I messaggi che inviano al loro pubblico e alle nuove generazioni arrivano tra le note delle loro canzoni e il loro abbigliamento: ispirazioni e contaminazioni, citazioni di un passato che non c’è più ma rivive con loro (pensate alle tute e ai tailleur sartoriali indossati agli American Music Awards, simbolo di rispetto e omaggio a Frankie Valli e The Four Seasons del brano Beggin’).

La moda cresce con loro, la musica li fa respirare e il loro stile, anno dopo anno, occasione dopo occasione, non smette mai di stupire.

Liberi sempre, glam rock all’infinito.