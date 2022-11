La 29esima edizione degli MTV EMA 2022, ospitata a Düsseldorf, in Germania, si è ufficialmente conclusa. Se da un lato la musica è stata la reale protagonista della serata, dall’altra, però, non è mancata la componente stilistica. Sono infatti numerosi gli outfit che hanno sfilato sul red carpet dell’evento, tra sorprese, cascate luminose e nuovi colori.

I look del red carpet per gli MTV EMA 2022

Musica e moda vanno sempre molto d’accordo; l’immagine di un artista si percepisce anche dallo stile che decide di portare sia sui red carpet, sia nella vita di tutti i giorni. A maggior ragione, però, quando si tratta di una serata speciale come quella degli MTV EMA, puntare anche all’abbigliamento è una mossa sempre molto strategica: passare inosservati? Mai!

Sfilare sul red carpet di uno degli eventi musicali più attesi dell’anno significa essere al centro dell’attenzione di centinaia di riflettori, pronti a immortalare la bellezza di ogni singolo dettaglio, dai capelli, al makeup, alla cucitura in contrasto e alla coerenza che un intero look può donare all’artista che lo indossa.

Il tappeto rosso del 13 novembre 2022 ha visto un tripudio di abiti e personalità ai limiti della perfezione. In primis, una delle regine degli MTV EMA 2022, oltre ad avere conquistato alcuni dei premi più importanti, ha letteralmente conquistato i fotografi: di chi stiamo parlando? Di Taylor Swift, ovviamente! La cantante, infatti, è arrivata sul red carpet in un abito di David Koma (collezione autunno-inverno 2022) tempestato di meravigliose gemme verdi su una gonna a rete metallica che lasciava intravedere la sua sensuale silhouette: perfetta!

Anche la conduttrice dello show Rita Ora non ha lasciato nulla al caso; la cantante, questa volta alle redini della conduzione, è arrivata sul red carpet in un abito di Elie Saab della collezione Couture Vintage.

Trasparenze, sovrapposizioni, scollature profonde e tacchi extra bold hanno conquistato i riflettori. Anche il marito Taika Waititi, suo collega nelle vesti di conduttore, ha detto sì alla moda: arrivato davanti ai fotografi in un completo total black, cravatta e camicia bianca, Waititi ha dato prova di un’incredibile eleganza.

A sfilare sul red carpet degli MTV EMA 2022 è arrivato anche Luca Vezil, influencer ed ex storico fidanzato di Valentina Ferragni. Il giovane ha sfilato con un completo verde pistacchio di Jordan Luca: bermuda, giacca con orli a vivo e cappuccio hoodie in perfetto street style. A completare il look un bel paio di Dr.Martens abbinate a calzini neri, proprio come detta la moda. Nulla da dire nemmeno per Elettra Lamborghini, arrivata davanti ai riflettori con un abito bianco cut out firmato Elisabetta Franchi. Come nel caso di Taylor Swift, anche Lamborghini ha optato per i dettagli preziosi, come le gemme incastonate su polsi, girocollo e fianchi lasciati scoperti: sensuale e raffinata allo stesso tempo.

C’è chi ha voluto osare un po’ di più: Bebe Rexha, in Fjolla Nila, ha sfilato sul red carpet con un abito “scultura” blue velvet, in perfetto contrasto con il biondo dei suoi capelli. Personalità e audacia, queste le sue parole d’ordine. Eppure di audacia se ne intende anche Becca Dudley, arrivata a Düsseldorf con un outfit by Mugler: tuta in trasparenza e black stripes, décolleté nere e treccia extra long hanno regalato attimi di sensualità e provocazione difficili da dimenticare.

David Guetta, invece, ha scelto la sobrietà nel suo stile: un completo total black in stile street abbinato a un iconico paio di Air Jordan, le sneakers che stanno facendo innamorare chiunque.

Infine, i Muse: i vincitori della categoria Best Rock sono arrivati sul red carpet con outfit non coordinati e decisamente particolari: completi pink, dettagli in stile bomboletta spray, sfumature gialle, nere e bianche tipiche di un tramonto in via di esplodere in temporale e camicie con disegni abbinate a look più casual. Insomma, un mix di personalità che insieme ha il suo perché.

Gli MTV EMA 2022 sono la musica e la moda insieme: gli MTV EMA sono la voglia di condividere passioni.