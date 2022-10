MTV EMA 2022: quando e dove vederli

MTV ha ufficialmente annunciato le nomination degli MTV EMA 2022. In testa al gruppo di artisti troviamo Harry Styles, seguito da Taylor Swift. Tutto è pronto per questo attesissimo evento. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

MTV EMA 2022: quando si svolgono e dove vederli

MTV ha annunciato ufficialmente le nomination degli MTV EMA 2022. Harry Styles è in testa al gruppo di artisti, con ben sette nomination. Subito dopo troviamo Taylor Swift e a chiudere il cerchio dei top performer ci sono Nicki Minaj e ROSALIA. Questa edizione vede per la prima volta nominati 17 nuovi artisti, tra cui la prima nomination in assoluto per Dove Cameron. L’evento si svolgerà a Dusseldorf, presso il PSD Bank Dome.

Questa celebrazione annuale e globale dedicata alla musica si terrà in Germania per la sesta volta. Gli EMA saranno trasmessi in diretta su MTV in oltre 170 Paesi in tutto il mondo. In Italia, l’evento live andrà in onda domenica 13 novembre a partire dalle 20:00 con il Pre Show e dalle 21:00 con il Live Show su MTV, canale Sky 131 e in streaming su Now, e VH1, canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715, con il commento in italiano, e su MTV Music, canale Sky 132 e 704, in lingua originale.

Lo show sarà anche in simulcast su Comedy Central, canale Sky 129 e in streaming su Now. Lo speciale dell’evento sarà disponibile on demand da lunedì 14 novembre anche su Paramount+. Nei tre giorni precedenti all’evento verranno trasmessi in rotazione i migliori eventi musicali degli ultimi 12 mesi di Mtv su Pluto Tv. Dall’annuncio ufficiale di MTV si potranno votare gli artisti preferiti nelle 17 categorie gender-neutral in cui rientrano Best Song, Best Artist, Best Collaboration e le due nuove categorie Best Longform Video e Best Metaverse Performance, sul sito Mtvema. Com, fino alla mezzanotte del 9 novembre.

MTV EMA 2022: le nomination

Scopriamo insieme la lista completa delle nomination 2022 nelle varie categorie: