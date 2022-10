MTV EMA 2022: i candidati per il Best Italian Act

La nuova edizione degli Mtv Ema 2022 si terrà in Germania nel novembre 2022 e tra le categorie anche il premio Best Italian Act: chi sono i candidati?

Sono state svelate tutte le candidature all’award show programmato per novembre 2022 in Germania: si tratta dell’MTV EMA 2022, in particolare della categoria “Best Italian Act” dell’anno.

Se ancora non siete venuti/e a conoscenza dei nomi italiani in gara, questo è il momento adatto: scopriamo insieme chi sono gli artisti italiani in nomination!

MTV EMA 2022 – Best Italian Act: chi sono gli artisti italiani in nomination

Anche il 2022 prevede il classico appuntamento con gli MTV EMA, di cui sono state annunciate da pochi giorni le nomination della nuova e tanto attesa edizione. Il grande evento musicale si terrà questa volta in Germania, a Düsseldorf e sarà ricco di artisti e di artiste conosciute in tutto il mondo.

A tal proposito, ovviamente, non mancherà la categoria dedicata all’Italia: anche per l’edizione 2022 alcune delle nostre stelle canore riceveranno il premio Best Italian Act.

Se bene ricordate lo scorso anno l’ambito premio è stato vinto da AKA 7even, il giovane cantante ex allievo della Scuola di Amici di Maria De Filippi!

A concorrere per il Best Italian Act 2022, invece, ci saranno i seguenti artisti e le seguenti artiste: Ariete, Blanco, Elodie, Maneskin e Pinguini Tattici Nucleari.

Anche per la nuova edizione 2022 il quinto nominato è stato scelto dalla fan base di MTV attraverso una modalità di voto sulle Instagram Stories del profilo ufficiale di MTV Italia: cioè? Il grande pubblico fan ha potuto scegliere la Wild Card tra Ariete, M¥SS KETA, La Rappresentante di Lista, Rhove e Tananai; stando al risultato sopra citato, è chiaro come i fan hanno voluto fortemente la presenza della giovane artista romana, molto amata e super apprezzata soprattutto dalla Generazione Z.

Gli artisti in gara per vincere l’ambito premio hanno avuto modo di farsi conoscere molto bene dal pubblico fan; si pensi per esempio a Blanco, che dopo la sua vittoria insieme a Mahmood al 72° Festival di Sanremo con Brividi ha scalato letteralmente la scala verso il successo ed è diventato, nel giro di poco tempo, uno dei cantanti più amati! Chissà se adesso riuscirà a portarsi a casa il suo primo EMA!? Lo scopriremo solo vivendo!

Elodie, invece, è in corsa per la seconda volta; la cantante romana infatti era già stata nominata per la categoria Best Italian Act nell’edizione degli MTV EMAs 2019!

Che dire dei Maneskin? La band rock romana più famosa del momento aveva già coquistato un MTV EMA nell’edizione precedente dell’evento, vincendo la categoria Best Rock prima e la categoria Best Alternative dopo. Per l’edizione tedesca degli MTV EMA 2022 i Maneskin concorrono sia per la categoria Best Italian Act, sia per la categoria Best Rock, trovandosi in competizione con grandissimi nomi: Foo Fighters, Liam Gallagher, Muse, Red Hot Chili Peppers e The Killers!

Infine, ma non per importanza, i Pinguini Tattici Nucleari, per la prima volta in gara agli MTV EMA 2022. Band di Bergamo molto apprezzata dal pubblico, attualmente si trova in cima alle classifiche grazie all’ultimo singolo Ricordi, in cui l’amore supera la paura e diventa forza inarrestabile.

Come votare il proprio preferito o la propria preferita?

Qual è il tuo preferito/a tra Elodie, Blanco, Ariete, Maneskin e Pinguini Tattici Nucleari? Hai voglia di votare? Niente panico: è possibile dare la propria preferenza recandosi direttamente sul sito ufficiale dell’evento e troverai la sezione Best Italian Act proprio sulla homepage. Ti basterà cliccare sul nome che preferite tramite la casella verde “VOTA”.

È possibile votare fino alla mezzanotte del 9 novembre 2022, mentre i premi saranno consegnati il 13 novembre 2022: stay tuned!