La procura di Roma ha disposto ulteriori accertamenti sulla scomparsa di Piero Sonaglia, l’assistente televisivo scomparso a seguito di un malore avuto durante una partita di calcetto disputata con il figlio ed alcuni amici.

Morte Piero Sonaglia: aperta un’inchiesta

Sarebbe stata aperta un’inchiesta sulla morte di Piero Sonaglia, l’assistente televisivo di alcuni programmi di Maria De Filippi scomparso il 1° aprile a seguito di un malore avuto sul campo da calcetto. Sonaglia si trovava con alcuni amici e suo figlio quando si è sentito male, e la procura ha deciso di disporre ulteriori accertamenti per capire fino in fondo cosa possa essere successo. Nei giorni scorsi in tanti tra coloro che avevano collaborato con lui hanno espresso il loro cordoglio per la sua prematura scomparsa attraverso i social.

Tra questi anche Maria De Filippi, che aveva voluto Sonaglia in alcuni dei suoi programmi televisivi.

Piero Sonaglia: il cordoglio di Maria De Filippi

Attraverso i canali social dei suoi programmi tv la conduttrice Maria De Filippi ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Piero Sonaglia e ha detto:

“Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare.

Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta (…) Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti”, e ancora: “E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre. Maria”.