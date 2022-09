"London Bridge is down" era la frase formulata per dare l'annuncio della morte della regina Elisabetta II al primo ministro.

L’operazione London Bridge è il nome dato al piano da eseguire nei giorni successivi alla morte della regina Elisabetta II.

L’annuncio London Bridge is down

La frase London Bridge is down (ovvero il ponte di Londra è crollato) era stata formulata per annunciare la morte della sovrana al primo ministro britannico e ai funzionari indicati per dare il via al piano.

La notizia diffusa al mondo

L’operazione London Bridge prevedeva, dopo le comunicazioni ufficiali e la nota alla Press Association per dare la notizia al mondo, l’interruzione di tutte le trasmissioni della BBC e la trasmissione di BBC News con tutti gli aggiornamenti. Vestito nero in segno di lutto per i conduttori e giornalisti televisivi. Una luce blu era invece destinata a informare gli speaker radiofonici.

A Buckingham Palace un domestico vestito a lutto era incaricato di appendere un cartello con la notizia della morte della regina.

La notizia è stata riportata anche dal sito ufficiale della famiglia reale e dai suoi social media. Stemma dipartimentale come immagine del profilo della pagine dei social media dei dipartimenti di governo. Prevista una riunione del Parlamento entro un’ora per il messaggio del primo ministro.

Il giorno dopo

Il giorno successivo alla scomparsa di Elisabetta II si riunirà il Consiglio di successione per proclamare il nuovo monarca. 41 cannonate a salve saranno sparate da Hyde Park.

Il Parlamento in serata giurerà fedeltà al nuovo sovrano.

Poiché scomparsa a Balmoral, in Scozia, la bara della regina sarà posta nella Cattedrale di Edimburgo e successivamente trasportata a Buckingham Palace con il treno reale. Il feretro rimarrà esposto per quattro giorni nella sala del trono, poi verrà portato all’Abbazia di Westminster ed esposto al pubblico per altri quattro giorni.

I funerali di Stato

Il funerale di Stato sarà celebrato dall’arcivescovo di Canterbury nell’Abbazia di Westminster a dieci giorni dalla morte della sovrana. Quando la salma entrerà in chiesa, tutta la Gran Bretagna dovrà essere in silenzio.

La regina verrà sepolta nella Memorial Chapel di re Giorgio VI. Il figlio Carlo lascerà cadere una manciata di terra sulla bara da una coppa d’argento.

