Ha nome Operazione London Bridge ed è un vero e proprio piano studiato ad hoc per la morte della Regina Elisabetta II di Inghilterra.

Il piano in questione fu realizzato negli anni Sessanta, subendo modifiche nel corso degli anni. Il programma coinvolge sostanzialmente chiunque: dai media, ai dipartimenti del governo, il servizio di polizia, la Chiesa di Inghilterra.

Sorge però spontanea una domanda: in caso di morte della Regina Elisabetta, chi sarà la prima persona a venire a conoscenza dell’accaduto? Scopriamolo insieme.

Morte Regina Elisabetta: chi riceverà la notizia per primo?

London Bridge is down – reciterà così la frase annunciativa della morte della Regina Elisabetta II. Un momento che tutto il mondo non vorrebbe mai vivere, ma che è stato studiato alla perfezione in ogni minimo dettaglio, dall’inizio alla fine.

Stando all’organizzazione del piano e stando anche a quanto comunicano i vari magazine inglesi, sembrerebbe che sarà il primo ministro del Regno Unito (in questo caso la Prima Ministra neoeletta Liz Truss), la prima persona a essere ufficialmente informata della morte della sovrana. Una volta appresa la notizia, il primo ministro informerà il segretario personale della Regina Elisabetta, Sir Chistopher Geidt, attraverso una telefonata e un messaggio in codice, il noto “London Bridge is down“.

Seguirà una serie di telefonate “a cascata”, ta cui l’ufficio del consiglio privato, l’ufficio del ministero degli Esteri che, una volta appresa la triste notizia, dovrà comunicarla anche ai governi dei 51 stati membri del Commonwealth delle Nazioni e di cui Elisabetta II è ufficialmente il capo.

Quando tutti gli stati membri del Commonwealth saranno stati informati, la Press Association darà ufficialmente la notizia al resto del mondo (modifica recente, dato che all’inizio la diffusione della notizia era sempre spettata alla BBC).

Tutto è studiato e tutto sarà seguito alla perfezione.

Buckingham Palace ha già deciso tutto

Sapevate che quando morì Giorgio VI il nome in codice era stato Hyde Park Corner? Sembra proprio che tale tradizione si sia mantenuta nel tempo e che andrà a colpire anche la regina Elisabetta, la sovrana più longeva di Inghilterra.

Con più di 70 anni di regno e 96 anni di età compiuti lo scorso 21 aprile 2022, Elisabetta II d’Inghilterra, icona anche di stile, è amata da tutta la popolazione inglese, ma in realtà è amata a livello globale.

E per quanto l’Inghilterra tutta e il mondo intero non vogliano che arrivi la fatidica notizia della morte della sovrana, è da mettere in conto che ciò accadrà e sarà un brutto colpo per chiunque, a partire dalla famiglia.

Attualmente sembrerebbe che la Regina Elisabetta stia avendo diversi problemi di salute e l’allarme generale è già rapidamente scattato. Se da una parte il Regno Unito non vorrà mai essere pronto per un evento così triste, dall’altra tutto è perfettamente pronto; dalla comunicazione della notizia, la stampa, la televisione (con una raccolta fitta di contenuti da mandare in onda dedicati a lei), i media digitali, le radio, i giornali, fino ad arrivare allo svolgimento del funerale e alla cerimonia.

Tutto è tecnicamente pronto, fuorché l’animo: “Long life to the Queen“, per sempre.