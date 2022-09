La Regina Elisabetta è la più anziana e longeva sovrana della storia. Nella sua vita ha partecipato a diversi eventi e, sebbene fosse di sangue blu, non ha sempre avuto una vita facile.

Regina Elisabetta: i momenti salienti della sua vita

Orfana a 25 anni, Elisabetta II è stata avvisata mentre era in Kenya della morte del padre ed è stata incoronata il 2 giugno 1953 in diretta televisiva per la prima volta nella storia. Prima dell’incoronazione, la Regina ha sempre mostrato amore verso il Paese, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale lavorando come meccanico volontrio per l’esercito inglese.

I lutti della Regina

Dopo l’incoronazione la Regina ha gestito magistralmente le questioni politiche interne ed internazionali, diventando una delle sovrane e delle donne più amate ed iconiche al mondo.

Elisabetta II ha subito numerosi lutti, come quello dell’amata sorella Margaret e della madre. Un altro lutto che ha segnato il mondo e la casata reale è stato quello di Lady Diana, moglie di Carlo principe del Galles. Prima della sua morte nel 1997, la coppia reale divorziò nel 1992 mettendo in cattiva luce i reali.

Il commovente discorso in memoria di Lady Diana

Non andò meglio con la morte di Lady D.

Molte persone erano convinte si trattasse di un complotto e pensavano che la Regina non avesse dato troppo peso al decesso di Diana. Elisabetta II mise a tacere tutti pronunciano un discorso commovente in memoria di Diana Spencer.

La visita nella Repubblica d’Irlanda indipendente

Per quanto riguarda gli impegni internazionali, oltre ad avere il Guinnes dei primati per essere la Regina ad aver visitato più Paesi in occasioni ufficiali, Elisabetta II è stata anche la prima Regina del Regno Unito a recarsi nella Repubblica d’Irlanda dopo che questa è diventata indipendente. La visita risale al 2011.

La lotta contro la pandemia di Coronavirus

Infine, Elisabetta II, nel 2020, con lo scoppio della pandemia di Coronavirus ha deciso di parlare apertamente alla Nazione in diretta televisiva. Anche in quel caso il patriottismo e l’amore per il suo Regno hanno aiutato i britannici ad affrontare e superare quel periodo buio che ancora oggi ci tormenta.