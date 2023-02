Dalla politica al mondo dello spettacolo: le reazioni alla morte di Maurizio Costanzo

La notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo ha sicuramente sconvolto tutta l’Italia: il 24 febbraio 2023 il noto conduttore e giornalista è venuto a mancare e i sentimenti di tristezza e cordoglio hanno coinvolto la maggior parte delle persone del mondo dello spettacolo e della politica.

Le reazioni alla notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo: dalla Premier Giorgia Meloni ai colleghi della tv

Non appena avuta la conferma certa della scomparsa di Maurizio Costanzo, sono numerose le reazioni condivise da personaggi del mondo della televisione, dello spettacolo e anche della politica. In primis l’ex sindaco Francesco Rutelli, colui che nel lontano 1995 celebrò le nozze tra il giornalista e Maria De Filippi, ha voluto condividere un messaggio di cordoglio molto emozionante:

Sono scioccato per la morte di Maurizio Costanzo. Ci siamo incontrati ancora poche settimane fa, con nuove idee e progetti. Maurizio è stato un amico di famiglia per me e per Barbara e ci ha dato quasi l’idea di essere immortale; ci siamo scambiati consigli preziosi; il suo matrimonio con Maria ha sancito una nuova fase creativa e affettiva della sua vita. La vita di un grande ‘raccontatore’ ed esploratore della nostra Italia; di un uomo coerente dalle battaglie per i diritti civili alla sfida a viso aperto alle mafie, che hanno fallito nel proposito di ucciderlo. Maurizio mi mancherai e non smetterò di ricordarti.

Anche Mara Venier non ha esitato a condividere il suo pensiero nei confronti di Maurizio Costanzo: «[…] Maurizio era un amico col quale ci confidavamo continuamente, uno dei pilastri della mia vita». Segue anche il messaggio commovente di Pippo Baudo, che ha espresso il suo personale shock: «Sono senza parole, ha inventato un modo di fare tv».

Si aggiunge ai messaggi anche quello del cantante Alex Britti, che ha condiviso il suo personale pensiero sui suoi profili social:

Un amico, una persona bellissima, corretta, onesta. Ci ho scritto tante cose insieme. Ci ho passato momenti belli, intensi, profondi, come era lui. Sono stato un’estate a casa sua al mare, stavamo tutto il giorno insieme. Abbiamo scritto, giocato, lavorato con serenità. Perdo un amico importante.

Non è rimasta esente la politica, che si è subito mostrata molto colpita dalla notizia della morte del noto conduttore e giornalista. In primis la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha voluto condividere sui suoi profili social un pensiero di cordoglio e di ammirazione nei confronti di Costanzo, scrivendo:

Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio.

Anche Giuseppe Conte ha voluto condividere il suo personale pensiero alla notizia della scomparsa di Costanzo:

Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l’impegno civile fino a sfidare senza paura la mafia, rischiando la sua stessa vita. Con Maurizio Costanzo se ne va un pezzo di storia culturale del nostro Paese.

Immancabile la reazione dello storico collaboratore di Maurizio Costanzo, Diaco, che ha espresso il suo personale messaggio di cordoglio sui social: «Un dolore immenso, non so come farò senza di lui». Infine, Giovanni Veronesi, regista e sceneggiatore molto conosciuto, ha scritto: «Ecco la morte che mi sorprende ancora. Si porta via Maurizio Costanzo che io avevo previsto immortale. Era un vero amante del cinema».

Insomma, la notizia della scomparsa del grande Maurizio Costanzo non è rimasta indifferente ed è normale sia così, data la sua profonda professionalità e la sua grandezza d’animo.