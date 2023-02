Maurizio Costanzo: i programmi più celebri

Crudo, emozionante e pieno di spunti di riflessione, The Whale è uno dei film più attesi del 2023. Scopriamo trama, cast e data di uscita in Italia.

È la quarta volta che i due artisti collaborano insieme e questa volta lo hanno fatto per realizzare un remix speciale. Ariana Grande e The Weeknd si sono uniti per remixare Die For You, noto brano di successo contenuto nell’album Starboy.