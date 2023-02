Maurizio Costanzo è stato uno dei più grandi conduttori della televisione italiana. Da sempre amatissimo dal pubblico e dai colleghi, il conduttore e giornalista è venuto a mancare il 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni.

Oltre alla carriera incredibile, la vita di Maurizio Costanzo è stata attraversata anche da amori e intrighi sentimentali.

Maurizio Costanzo: la vita privata del noto conduttore televisivo

Maurizio Costanzo, nato a Roma il 28 agosto 1938 sotto il segno della Vergine, aveva 84 anni. La sua carriera da giornalista comincia molto presto, seguita molto presto da esperienze in radio e in televisione.

Il suo nome è stato sempre associato a quello di Maria De Filippi, la conduttrice di Canale 5 conosciuta in tutta Italia. Se, però, si deve parlare della vita privata del conduttore e giornalista, bisogna un attimo andare a ritroso.

Forse molte persone non sanno che Maurizio Costanzo si è sposato per la prima volta nel 1963 con Lori Sammartino, di professione fotoreporter. La relazione con la donna non va però a buon fine e Costanzo comincia a frequentarsi con una nuova donna: si tratta della giornalista Flaminia Morandi, con la quale è stato sposato dal 1973 al 1984. Dal matrimonio con Morandi Costanzo ha avuto ben due figli, Camilla e Saverio, che oggi è un regista di film e di serie-tv molto conosciuto.

Verso la fine degli anni Settanta, anche il matrimonio con la giornalista si conclude e si chiude per il conduttore un’altra parentesi d’amore.

È il 1978 quando Maurizio Costanzo comincia a frequentare Simona Izzo, attrice, doppiatrice, regista e sceneggiatrice italiana di grande successo. La loro relazione dura ufficialmente dal 1983 al 1986 e solo tre anni dopo, nel 1989, si è sposato con un’altra donna, Marta Favi, conduttrice televisiva. Purtroppo, però, anche questa storia d’amore non ha futuro e i due decidono di lasciarsi nel 1995 che, tra l’altro, si rivelerà fortunato a livello di sentimenti.

Sarà proprio il 1995 l’anno che vede l’ingresso di Maria De Filippi nella vita di Maurizio Costanzo. Il 28 agosto di quell’anno i due decidono di sposarsi e di rendere ufficiale il loro amore: il rito viene celebrato presso il Comune di Roma da parte dell’allora sindaco Francesco Rutelli. Dal loro amore non nasce alcun figlio, ma la coppia nel 2002 decide di prendere in affido e successivamente in adozione, un bambino.

La vita sentimentale di Costanzo è stata attraversata da numerose avventure, da numerosi matrimoni e anche, a detta del conduttore, da un adulterio. Il giornalista, infatti, nel mese di ottobre 2022 aveva dichiarato di essere stato protagonista di un adulterio:

Decenni fa ebbi una storia con una donna sposata. Il marito sporse denuncia, arrivarono i carabinieri. Per fortuna eravamo vestiti. Fecero la famosa prova della mano sotto le lenzuola per vedere se il letto fosse caldo. La prova fallì, niente denuncia. Rimasi a piede libero. Che follia… Oggi l’adulterio di un tempo è l’occasione per un sorriso di smemoria.

L’incontro con Maria De Filippi può essere definito come il classico colpo di fulmine. I due si conoscono durante un convegno e Maurizio Costanzo chiede all’attuale conduttrice di iniziare a fargli da assistente. Il lavoro li porta a unirsi sempre di più e nel 1990 vanno a vivere insieme, esattamente 5 anni prima del matrimonio. Sono molte le voci che in tutti questi anni hanno fatto il giro di giornali, web e media in generale: tra polemiche, commenti, ipotesi e gossip, la storia d’amore tra i due è sempre stata oggetto di discussione.

Maurizio Costanzo era malato?

Non si sa con certezza se Maurizio Costanzo fosse malato o meno. Ci sono voci che parlerebbero di un’eventuale malattia e c’è chi, tra le altre cose, ha anche parlato di Parkinson o di ictus. Il 24 febbraio 2023 Maurizio Costanzo è venuto a mancare e l’Italia ha perso un grande uomo, oltre che un grande conduttore.