Manuel Vallicella, ex tronista di Uomini e Donne morto a soli 35 anni, rimarrà nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e amato. La famiglia e gli amici hanno reso pubblici il luogo e la data del funerale.

Manuel Vallicella: il funerale

Con la sua partecipazione a Uomini e Donne, prima nei panni di corteggiatore e poi di tronista, Manuel Vallicella è entrato nel cuore di milioni di persone. Nessuno si aspettava di ricevere una notizia tanto brutta, ovvero quella relativa alla sua morte. Una vita che si è spezzata a soli 35 anni perché quel mostro chiamato depressione ha preso il sopravvento. La famiglia e gli amici, dopo l’annuncio della sua scomparsa, hanno reso pubblici il luogo e la data del funerale.

Luogo e data del funerale di Manuel Vallicella

Il funerale di Manuel Vallicella si terrà venerdì 23 settembre 2022, alle ore 15:00 presso la Chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata, nella frazione Strà nel comune di Colognola ai Colli, in provincia di Verona. E’ qui, infatti, che viveva l’ex tronista di Uomini e Donne.

La dedica di Uomini e Donne per Manuel

“Vogliamo ricordarti così… un ragazzo puro con un animo dolce e gentile. Ciao Manuel“, ha scritto la redazione di Uomini e Donne a didascalia di un video in cui si vede l’ex tronista.

Raffaella Mennoia, invece, ha scritto: “Sono ore che scrivo e poi cancello… e niente mi si spezzano le parole, non scorrono dal cuore si fermano alla mano… provo a scrivere con la testa, ma si confondono i pensieri, i ricordi, le nostre chiacchiere… allora niente, scrivo solo nella forma più sincera. Mi dispiace talmente tanto da non saperlo scrivere e neppure pensare… La tua mamma si prenderà cura di te. Ciao Manuel, riposa in pace“.