Dalla Sardegna arriva una terribile notizia: è morta una donna travolta da un’auto nel parcheggio di una spiaggia, mentre un’altra donna che è stata centrata con lei dal veicolo è ricoverata in ospedale ma fuori pericolo. I media spiegano che la 75enne piemontese Fernanda Leonardi è stata investita a Badesi, in provincia di Sassari, assieme ad un’amica 73enne, nei pressi del parcheggio della spiaggia Li Junchi.

Morta una donna travolta da un’auto

La tragedia si è consumata alle 11 del mattino del 22 luglio, quando un automobilista ha perso il controllo della sua Audi Q5 che ha sbattuto con violenza contro cinque veicoli in sosta. Nell’aera c’erano le due amiche che avrebbero voluto trascorrere una giornata di relax balneare ma l’impatto le ha centrate in pieno, uccidendo la prima e ferendo la seconda che è stata ricoverata all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari a causa di alcune ferite riportate nell’incidente.

Rilievi sul posto di carabinieri e Procura

I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per Fernanda Leonardi, originaria di Novara. I Carabinieri della territoriale hanno allertato il magistrato di turno presso la Procura di Tempio Pausania per tutti gli adempimenti del caso sul fatto, inclusi i test medici per verificare la negatività dell’autista a sostanze psicotrope.