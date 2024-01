Ecco le iniziative in programma il 27 gennaio per commemorare le vittime dell'Olocausto.

Il 27 gennaio 2024 si celebra, come ogni anno, il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono gli eventi e le mostre organizzate in Italia.

Giorno della Memoria 2024: perché si celebra il 27 gennaio?

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale che viene celebrata il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto. Si è scelto il 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, sancendo quindi la fine dell’Olocausto.

Giorno della Memoria 2024: tutti gli eventi e le mostre in Italia

Vediamo adesso insieme quali sono alcuni degli eventi e delle mostre in programma nei 20 capoluoghi italiani:

Aosta : tra i tanti eventi in programma, il 26 gennaio 2024 presso il Théâtre de la Ville si terrà, a partire dalle 8.30, un evento commemorativo organizzato dall’istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta. L’evento si focalizzerà sul tema “Il processo Eichmann – Snodo storico e filosofico dell’Europa contemporanea.”

Torino: sono davvero tanti gli eventi organizzati dal Comune di Torino per questa giornata che potete trovare sul sito del comune. Il 26 gennaio alle 18.00 per esempio c'è uno spettacolo teatrale "La Pelle. La medicina della Shoah" all'EcoMuseo Nesta, che racconta le ricerche mediche che vennero compiute dai nazisti dentro e fuori i campi di concentramento, tra bioetica e alienazione scientifica.

sono davvero tanti gli eventi organizzati dal Comune di Torino per questa giornata che potete trovare sul sito del comune. Il 26 gennaio alle 18.00 per esempio c’è uno spettacolo teatrale “La Pelle. La medicina della Shoah” all’EcoMuseo Nesta, che racconta le ricerche mediche che vennero compiute dai nazisti dentro e fuori i campi di concentramento, tra bioetica e alienazione scientifica. Milano : oltre 60 gli eventi previsti nel capoluogo lombardo, che potete trovare sul sito del comune. Da sottolineare, dopo il grande afflusso dello scorso anno, l’Open Day al Memoriale della Shoah, sabato 27 dalle 10.00 alle 18.00, con visite guidate gratuite.

: oltre 60 gli eventi previsti nel capoluogo lombardo, che potete trovare sul sito del comune. Da sottolineare, dopo il grande afflusso dello scorso anno, l’Open Day al Memoriale della Shoah, sabato 27 dalle 10.00 alle 18.00, con visite guidate gratuite. Venezia : tantissimi gli eventi in programma fino all’8 febbraio, tra cui la posa delle Pietre d’Inciampo tra Venezia e Mestre.

: tantissimi gli eventi in programma fino all’8 febbraio, tra cui la posa delle Pietre d’Inciampo tra Venezia e Mestre. Trento: molte le iniziative previste anche nel capoluogo del Trentino Alto Adige, come la visita guidata alla mostra “La Seconda guerra mondiale: l’esperienza trentina” alle Gallerie -Piedicastello.

molte le iniziative previste anche nel capoluogo del Trentino Alto Adige, come la visita guidata alla mostra “La Seconda guerra mondiale: l’esperienza trentina” alle Gallerie -Piedicastello. Trieste: tra i tanti appuntamenti da segnalare la visita guidata il 27 e il 28 gennaio alla Risiera di San Sabba, utilizzata come lager nazista.

tra i tanti appuntamenti da segnalare la visita guidata il 27 e il 28 gennaio alla Risiera di San Sabba, utilizzata come lager nazista. Genova: tante le iniziative previste fino al 28 febbraio. Domenica 28 gennaio, alle 16, nella sala del consiglio metropolitano (Palazzo Doria Spinola, largo Eros Lanfranco 1) si terrà l’incontro “1943-7 ottobre 2023 Il ruolo della donna ebrea e d’Israele per la rinascita e la speranza” introdotto da Bruno Gazzo.

tante le iniziative previste fino al 28 febbraio. Domenica 28 gennaio, alle 16, nella sala del consiglio metropolitano (Palazzo Doria Spinola, largo Eros Lanfranco 1) si terrà l’incontro “1943-7 ottobre 2023 Il ruolo della donna ebrea e d’Israele per la rinascita e la speranza” introdotto da Bruno Gazzo. Bologna : tra i numerosi eventi troviamo la proiezione al Cinema Modernissimo del film “Alessandro Rimini. Storia di un architetto” il giorno 27 gennaio alle ore 19.00.

: tra i numerosi eventi troviamo la proiezione al Cinema Modernissimo del film “Alessandro Rimini. Storia di un architetto” il giorno 27 gennaio alle ore 19.00. Firenze: moltissime le iniziative previste, al Memoriale delle Deportazioni sarà ad esempio allestito il Memoriale degli italiano ad Auschwitz che ospiterà 5 appuntamenti.

moltissime le iniziative previste, al Memoriale delle Deportazioni sarà ad esempio allestito il Memoriale degli italiano ad Auschwitz che ospiterà 5 appuntamenti. Ancona: tra gli eventi al Palazzo Bisaccioni di Jesi giovedì 25 alle ore 16.30 si terrà un incontro promosso da Italia Nostra “Per non dimenticare. Storia di vita vissuta tra il 1953 e il 1945″.

tra gli eventi al Palazzo Bisaccioni di Jesi giovedì 25 alle ore 16.30 si terrà un incontro promosso da Italia Nostra “Per non dimenticare. Storia di vita vissuta tra il 1953 e il 1945″. Perugia: tra i tanti eventi si terrà, sabato 27 gennaio alle ore 17 “Il Concerto della Memoria e della Pace 2024″, presso l’auditorium del Conservatorio “Francesco Morlacchi”.

tra i tanti eventi si terrà, sabato 27 gennaio alle ore 17 “Il Concerto della Memoria e della Pace 2024″, presso l’auditorium del Conservatorio “Francesco Morlacchi”. Roma: oltre 60 iniziative per commemorare le vittime dell’Olocausto, dal 25 gennaio presso la Casina dei Vallati si terrà la mostra “Le parole dell’odio. Gli ebrei romani venduti ai nazisti“.

oltre 60 iniziative per commemorare le vittime dell’Olocausto, dal 25 gennaio presso la Casina dei Vallati si terrà la mostra “Le parole dell’odio. Gli ebrei romani venduti ai nazisti“. L’Aquila: tra i tanti eventi troviamo la mostra “Anne Frank: una storia attuale”, nella Navata di Palazzo dell’Emiciclo, visitabile dal 27 gennaio.

tra i tanti eventi troviamo la mostra “Anne Frank: una storia attuale”, nella Navata di Palazzo dell’Emiciclo, visitabile dal 27 gennaio. Campobasso: tante le iniziative, tra cui, il giorno 24 gennaio, l’inaugurazione della targa al Samudaripen, in memoria degli anni terribili delle persecuzioni.

tante le iniziative, tra cui, il giorno 24 gennaio, l’inaugurazione della targa al Samudaripen, in memoria degli anni terribili delle persecuzioni. Potenza: tra in tanti eventi troviamo il 27 gennaio dalle 19.00 alle 20.00 presso Villa della Costituzione Italiana la lettura collettiva ad alta voce “La banalità del male. Eichmann e Gerusalemme”.

tra in tanti eventi troviamo il 27 gennaio dalle 19.00 alle 20.00 presso Villa della Costituzione Italiana la lettura collettiva ad alta voce “La banalità del male. Eichmann e Gerusalemme”. Bari : anche qui sono tante le iniziative previste, come Sabato 27 gennaio 2024, quando alle ore 20.00 nell’Auditorium “Nino Rota” del Conservatorio di Musica “N. Piccinni”, si terrà il concerto evento dedicato al Giorno della Memoria dal titolo “Conservare la memoria”.

: anche qui sono tante le iniziative previste, come Sabato 27 gennaio 2024, quando alle ore 20.00 nell’Auditorium “Nino Rota” del Conservatorio di Musica “N. Piccinni”, si terrà il concerto evento dedicato al Giorno della Memoria dal titolo “Conservare la memoria”. Napoli : moltissime le iniziative in programma, ad esempio Sabato 27 gennaio 2024 alle 11.00 ci sarà la presentazione del libro “Maria Orsic. L’ultima verità del male” di Antonio Masullo al Teatro Instabile.

: moltissime le iniziative in programma, ad esempio Sabato 27 gennaio 2024 alle 11.00 ci sarà la presentazione del libro “Maria Orsic. L’ultima verità del male” di Antonio Masullo al Teatro Instabile. Catanzaro: anche qui sono tante le iniziative, all’Ateneo di Catanzaro si terrà un evento celebrativo il 25 gennaio alle ore 10.00 “Un caffè per… non dimenticare… l’importanza dei valori della pace e della libertà”.

anche qui sono tante le iniziative, all’Ateneo di Catanzaro si terrà un evento celebrativo il 25 gennaio alle ore 10.00 “Un caffè per… non dimenticare… l’importanza dei valori della pace e della libertà”. Palermo: tante le iniziative previste, come all’Istituto Marcellino Corradini dove si terrà un confronto per il Giorno della Memoria “Incontrare Anne Frank oggi”.

tante le iniziative previste, come all’Istituto Marcellino Corradini dove si terrà un confronto per il Giorno della Memoria “Incontrare Anne Frank oggi”. Cagliari: tra i tanti eventi la Prefettura di Cagliari ha organizzato un momento commemorativo che si svolgerà mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 11:00 nella Sala Consiliare del Palazzo del Governo di Cagliari.

In ogni posto sono davvero tantissimi gli eventi previsti, il consiglio è di visitare i siti dei vari comuni per trovare tutti gli eventi e le mostre previste.

