Per il 20esimo anno consecutivo, Forbes ha stilato la lista delle donne più influenti al mondo. Una lista che, quest’anno in modo particolare, ha evidenziato un quadro complesso dell’influenza socio-politica, culturale ed economica delle donne. I quattro parametri principali presi in considerazione sono: denaro, influenza media, impatto e ambito di riferimento.

La top 5 della classifica delle donne più influenti al mondo nel 2023

Sul podio la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al primo posto, la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde, al secondo posto, e la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, al terzo posto. Al quarto posto troviamo Giorgia Meloni, prima donna nella storia a ricoprire il ruolo di primo ministro. Al quinto posto Taylor Swift. La celebre cantante ha generato un notevole impatto oltre l’intrattenimento: ha ispirato un corso ad Harvard, aumentato l’affluenza di nuovi elettori ed il suo tour ha contribuito con 850 milioni di dollari all’economia statunitense, dimostrando così un’influenza che va oltre il tradizionale potere politico ed aziendale.

Forbes, la classifica delle donne più influenti al mondo nel 2023

La maggior parte dei nomi indicati nella classifica rientrano nelle categorie Finance e Business, seguite da Politics e Philantropy. Ma un settore importante al giorno d’oggi, quello di Media & Enterteinment presenta, oltre a quello della cantautrice statunitense, anche il nome di Beyoncé al 36esimo post e quello di Rihanna al 74esimo posto. La popstar ha ottenuto un clamoroso successo nella musica e nella moda, battendo il record per il maggior numero di Grammy vinti. La cantante delle Barbados, invece, pur essendo assente dalla musica da anni, ha avviato una rinomata linea di cosmetici, portando il suo patrimonio netto oltre il miliardo di dollari. Tra le donne più influenti al mondo del 2023, insieme a Giorgia Meloni, troviamo al 42esimo posto un’altra figura italiana: Margherita della Valle, CEO di Vodafone. Al 24esimo posto Tarciana Medeiros, primissima donna a prendere il comando del Banco de Brasil, la banca più antica del Brasile e la seconda più grande dell’America Latina. Al 100esimo posto Barbie, una posizione assegnata ogni anno ad una figura che, pur non rappresentando il potere tradizionale, ha comunque influenzato in maniera significativa l’anno. La storica bambola, interpretata da Margot Robbie nel film omonimo, non solo simboleggia l’emancipazione femminile, ma anche la lotta per riconquistare il potere. Con incassi globali di ben 1,4 miliardi di dollari, è diventata un vero e proprio punto di riferimento culturale. Le donne di tutto il mondo stanno dimostrando la loro forza in molti settori, sfidando stereotipi ed ispirando con il loro contributo. La lista è ricca di tanti altri volti femminili influenti con storie uniche di successo. Se sei curioso di conoscere ciascuna di loro, dai un’occhiata all’elenco completo su Forbes.

