Non manca moltissimo alla bella stagione, all’interno di questo articolo scopriremo insieme quali sono i colori che andranno di moda la prossima primavera estate, così da non arrivare impreparati!

Tendenze colori primavera estate 2023

L’azienda statunitense Pantone, nata agli inizi degli anni’60, ogni anno è la principale responsabile dell’identificazione dei colori per le varie stagioni.

Per la primavera estate 2023 si punta su colori che siano in grado di trasmettere sensazioni di gioia, allegria e un forte senso di libertà. Sulle passerelle, però, oltre alle tinte accese, si sono viste anche sfumature tenui che sfiorano le note pastello.

Il colore Pantone 2023

È il Viva Magenta ad essere stato incoronato come colore Pantone 2023. Si tratta di un rosso carminio con sfumature violacee, dai toni forti e luminosi, ottimo da indossare nelle giornate di sole della prossima primavera estate.

Se il look monocolore è quello da preferire, in realtà il Viva Magenta si abbina benissimo anche con le tonalità aranciate come per esempio il corallo, oppure con quelle meno intense come il verde chiaro, il grigio e l’azzurro, o anche con l’elegante e raffinato rosa cipria.

Primavera estate 2023: i colori di tendenza

Oltre al Viva Magenta ci sono altri colori su cui puntare per la primavera estate prossima.

Vediamoli insieme: