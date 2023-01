Scopriamo insieme le tendenze moda per la primavera e l’estate del 2023. Le passerelle hanno lanciato le mode del momento, dalle gonne a portafoglio, agli anni ’90 che hanno fatto il loro ritorno. Ci saranno moltissime rivisitazioni di alcuni capi che andavano di moda diversi anni fa.

Tendenze moda primavera estate 2023

Parlare di primavera in questi giorni così freddi potrebbe sembrare precoce e fuori luogo, pur dando un po’ di speranza di sentire presto il caldo, ma ormai le nuove collezioni sono già apparse sulle passerelle e nelle vetrine dei negozi. Cosa indosseremo nei prossimi mesi? Le sfilate stanno già mostrando tutte le tendenze per la stagione in arrivo, soprattutto sulle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi, che hanno già mostrato quei saranno le prossime mode.

I diktak di questo nuovo anno preannunciano una stagione piena di nostalgia, con numerosi riferimenti al passato e tante rivisitazioni dei grandi classici. Non mancheranno colori e luccichii, per rendere il guardaroba ancora più eccentrico. Cerchiamo di scoprire quali saranno le nuove tendenze per la prossima stagione.

Le tendenze moda primavera estate 2023: i dettagli

Le tendenze moda primavera estate 2023 sono: