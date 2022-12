Viva magenta è il colore Pantone 2023: come abbinarlo

Viva Magenta è il nuovo colore Pantone 2023. Un colore molto potente e orientato al futuro, che inizia già a fare tendenza, come dimostrano le sfilate Primavera-Estate 2023.

Gli esperti del Color Institute sono arrivati alla conclusione che sarà questo il colore che il prossimo anno vedremo un po’ ovunque. Si tratta di una tonalità rosso carminio, con sfumature violacee, classica, forte e originale. Una tonalità che sta già facendo tendenza, come dimostrato dalle sfilate di moda Primavera-Estate 2023. Da quasi 25 anni a questa parte, l’azienda specializzata nei colori sceglie una nuance che, secondo la moda, l’arte e il design, riesca a rispecchiare al meglio il tono dell’anno che sta per arrivare.

Dopo il Veri Pery 2022 la scelta è ricaduta su un colore ancora più audace. Un colore che “è coraggioso, senza paura, pulsante e promuove l’ottimismo e la gioia”, come lo ha descritto il direttore esecutivo del Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman. Un colore che consentirà di avere un’immagine molto più forte e audace e di creare outfit davvero coraggiosi, ma sempre alla moda e di tendenza.

Laurie Pressman, vicepresidente dell’Istituto, ha dichiarato che si tratta di “un colore non convenzionale per un tempo non convenzionale”.

Si tratta di una miscela artificiale e naturale insieme che “evidenzia il nostro cambio di prospettiva, che mette in luce il nostro bisogno di sentirci più attivi e che infonde quella forza necessaria per poter abbracciare con coraggio, positivamente e senza paura un nuovo percorso”. Il colore Pantone 2023 ha origini antiche, ma è decisamente proiettato verso il futuro. “Viva Magenta discende dalla famiglia dei rossi, e si ispira alla cocciniglia, uno dei coloranti naturali più preziosi nonché uno dei più forti e luminosi che il mondo abbia mai conosciuto” ha spiegato Eiseman.

Viva Magenta: come abbinare il nuovo colore Pantone 2023

Le passerelle della prossima stagione sono piene di capi di abbigliamento di color Viva Magenta, ma ci sono già delle donne che lo hanno scelto indipendentemente dalle sfilate. Kate Middleton ha ricevuto il presidente del Sudafrica in cappotto rosso carminio di Emilia Wickstead con cappello abbinato. Anche Harry Styles ha optato per questo colore, scegliendo un blazer magenta per lo sbarco alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, per la premiere di Don’t Worry Darling. Non è un colore particolarmente semplice da indossare e trasmette una personalità molto riconoscibile. In passerella è protagonista soprattutto di total look, oppure posato su abiti e cappotti. Abbiamo visto un tubino scivolato per Givenchy, un micro dress cut-out per Giambattista Vally, un paio di pumps per Loewe, per una Primavera-Estate 2023 ricca di colore. Le altre tonalità con cui si sposa alla perfezione sono il nero e il giallo. Si presta alla perfezione anche come base per stampe e motivi vintage geometrici. Chanel ha deciso di rivestire di carminio il suo completo tweed, abbinandolo alle slingback in cristalli argentei. Un mix di carattere, eleganza, audacia e grande coraggio.