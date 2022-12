Il secondo capitolo della saga più longeva di sempre sta per arrivare: Avatar 2- La via dell'acqua sbarca al cinema il 14 dicembre 2022

L’attesa è quasi conclusa: Avatar 2 – La via dell’acqua sta per arrivare nei cinema con una nuova e coinvolgente avventura firmata James Cameron. In sviluppo dal 2009, il nuovo capitolo della storia è stato mostrato al grande pubblico solo attraverso due filmati promozionali e con alcune immagini esclusive.

Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

Avatar 2 – La via dell’acqua: quando esce al cinema?

Avatar sta per tornare con un nuovo progetto super ambizioso. Dopo diversi cambiamenti, spostamenti e tempistiche dubbiose, la nuova storia sta per arrivare al cinema. Fan, niente panico e penna alla mano: Avatar 2 – La via dell’acqua arriverà nei cinema il 14 dicembre 2022.

Stando alla linea temporale del progetto, pare che i film totali saranno cinque.

Dopo il capitolo, in uscita il prossimo 14 dicembre, ce ne sarà un terzo, che con molta probabilità uscirà a dicembre 2024. Il quarto capitolo è previsto invece per dicembre 2026, mentre la conclusione ufficiale della saga potrebbe arrivare a dicembre 2028.

Un’agenda molto piena, una storia che continua a coinvolgere grandi e piccini: Avatar è sempre una garanzia.

Quanto dura Avatar 2 – La via dell’acqua?

Film del 2022 diretto da James Cameron, Avatar 2 – La via dell’acqua segue la tradizionale durata del progetto.

Stando alle anticipazioni, infatti, il nuovo capitolo della saga avrà una durata pari a 192 minuti, circa tre ore e venti minuti.

Le riprese di Avatar 2 – La via dell’acqua: quando sono avvenute e dove?

John Landau, produttore esecutivo del progetto, ha dichiarato che le riprese in live-action per Avatar 2 e Avatar 3 sarebbero cominciate in Nuova Zelanda nella stagione primaverile del 2019, ma in realtà sono partite ben prima.

Un progetto molto complesso, come ha affermato lo stesso James Cameron, regista. Stando alle sue dichiarazioni, infatti, le riprese in live action sarebbero durate ben cinque mesi e che nel mese di novembre 2019 avrebbe girato solamente le riprese in motion capture.

Un progetto complesso, lungo e di precisione. Il 17 marzo 2020 Landau ha annunciato che le riprese del film in Nuova Zelanda erano state posticipate a data da destinarsi a causa della pandemia. Dopo una serie di pause, di posticipi, di disposizioni e di regole da seguire, il 1 giugno 2020 Landau e Cameron si sono mostrati insieme sui social media, dimostrando che erano tornati in Nuova Zelanda per continuare le riprese (si erano spostate, tempo prima, a Los Angeles).

Le riprese per Avatar 2 sono iniziate il 25 settembre 2017 e sono terminate a fine novembre 2019. James Cameron ha concepito i due sequel del primo film come un’unica produzione, tant’è che Avatar 2 e Avatar 3 sono stati girati in contemporanea. Ogni capitolo, dunque, appartiene a un unico “meta-racconto” molto più ampio, che va a interessare tutta la saga.

Il progetto è stato estremamente complesso, tra effetti speciali, riprese subacquee, produttori esecutivi, numerosi sceneggiatori e tanta, tantissima pazienza.

Avatar 2 – La via dell’acqua, in arrivo il 14 dicembre 2022, è il film con il maggior numero di formati di sempre e sarà adattato in ben 160 lingue.

L’attesa è quasi conclusa: buona visione.